【逃犯條例】深水埗區議會建制派離場拒討論　泛民默哀唱聖詩

元朗區議會日前擬討論反對修訂逃犯條例事宜，惟主席沈豪傑突然抽起動議，惹起民主派議員不滿。今天舉行的深水埗區議會房屋事務委員會會議中，也有「要求討論『送中』條例事件及後續發展」的事項的動議，並獲得委員會主席甄啟榮批准討論。甄解釋，《條例》事項對經濟民生有很大影響，與房屋事務亦有關係。在場的深水埗區議會主席張永森和副主席陳偉明則在會中先後發表聲明，其後建制派議員全數離場。剩下的10多名泛民議員，通過一項臨時動議，要求政府回應民間「五大訴求」。他們又在會中默哀，陸續發言過後唱起聖詩《Sing Hallelujah to the Lord》。

今天舉行的深水埗區議會房屋事務委員會會議中，也有涉及「反送中」的事項，獲得委員會主席批准討論。(黃文軒攝)

反對《逃犯條例》修訂的運動持續，「戰線」亦延伸至區議會。深水埗區議會本來計劃於7月2日在區議會大會討論《逃犯條例》事宜，但有指主席張永森在沒有諮詢之下，自行將會議押後至 7月19日。張永森今日在會中發出聲明，指自己5月17日已向區議會提出因個人理由需要將會議改期，強調事件與對《逃犯條例》修訂的立場無關，但期間沒有表明自己到底是否支持修例。

深水埗區議會副主席陳偉明則對《逃犯條例》被容許在房屋事務委員會會議中討論表示強烈不滿，重申這並不代表區議會中一眾建制派議員的立場，之後在場的建制派議員全部離場抗議。剩下14名泛民的區議員和地區人士留下，包括梁有方、譚國僑、衛煥南、何啟明、覃德誠等。在繼續會議前，深水埗區區議員江貴生提出要先為警方暴力、建制護航，以及受到打壓的死傷示威者站立默哀，獲主席接納。

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會上一眾區議員相繼發言，批評政府漠視民意，表示對現時香港，因《條例》而陷入施政困局，立法會停止運作，對社會民生有很大影響。他們又指，知道不少香港人很擔心現時情況，對樓價、失業等前景問題感到憂慮。席間民協社區主任李炯眼泛淚光表示作為家長，對年青人上街遭到警方「過份暴力」對付感到十分痛心。而深水埗區區議員何啟明則在會上提出一項臨時動議，要求政府回應民間「五大訴求」，包括撤回逃犯條例修訂、撤銷暴動定性和釋放示威被捕人士、成立獨立調查委員會、盡快重啟政改落實普選，以及要特首和主要問責官員下台。動議在會上獲得一致通過，何啟明其後續指，面對困難的處境，要將一首歌送給大家，隨後便與其他在場議員一同唱起聖詩《Sing Hallelujah to the Lord》。