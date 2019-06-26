【環保時尚】PRADA經典尼龍袋換新衣　綠色設計從海洋廢料出發

環保時尚為現今時裝界的一大趨勢，不論是high fashion 還是fast fashion，不少品牌均逐步投身可持續發展時裝行列。 最近，意大利品牌PRADA亦有新搞作，推出Re-Nylon手袋系列，用上再生尼龍物料。時尚之餘，亦為環保盡一分力。

PRADA推出全新Re-Nylon手袋系列（PRADA）

時裝不離環保似乎已是大勢所趨。CHANEL、Burberry、Versace等時裝大牌紛紛加入Fur Free行列，停用動物皮草；就連多年因環保問題而為人垢病的Fast fashion龍頭H&M也逐步改變經營方針，向可持續時尚發展，除了一如既往的舊衣回收計劃，今年四月更宣布開拓二手衣服及古著市場，減少時裝浪費。

有見綠色時尚已成新趨勢，時裝品牌PRADA亦頻頻「出招」回應浪潮：先在今年五月宣布由2020春夏女裝系列開始，不再使用動物皮草；近日更進一步推廣環保理念，推出全新Re-Nylon手袋系列。顧名思義，系列用上再生尼龍物料，尼龍袋是PRADA經典設計，近年因機能性設計復興而再度活躍於時尚界，今次換「新衣」——名為ECONYL®的全新物料，是PRADA跟尼龍紡紗生產商Aquafil合作研發，除了由海洋及衣物廢料淨化再造而成外，更可通過纖維聚解無限回收而無損品質。

PRADA經典尼龍背包款式，今次亦改用再生尼龍物料（PRADA）

現時系列共推出六款產品，當中不乏PRADA經典袋款，包括背包、腰包等，雖然設計換上物料，但外表看來跟舊有版本相差無幾，PRADA就在袋中加上鮮色圓形地圖圖案章來突出新舊的分別；同時PRADA亦已表明希望能在2021年前，以再生尼龍物料取代舊有原始尼龍物料。

PRADA Re-Nylon地球圖案章（PRADA）

這系列還有一大亮點：PRADA的經典倒三角Logo換上新設計，今次融合循環再造標誌的元素，除為恆久的Logo設計注入一點新鮮感外，更體現了品牌注重環保、盡量採用再生物料的設計理念。至於品牌今後還將有何環保措施，就讓我們拭目以待。