【逃犯條例】演藝學院畢業禮變「內部活動」　不邀官員、傳媒參與

《逃犯條例》修訂爭議持續，示威者近日繼續參與集會行動，抗議政府仍未撤回6月12日警民衝突暴動定性、釋放被捕人士等要求；昨夜（26日）更是一星期內，兩度有示威者包圍灣仔警察總部。 連串的示威集會令金鐘、灣仔區不時出現道路堵塞情況，香港演藝學院原定明天（27日）下午舉行畢業禮，但一度傳出校方為避免受示威影響，決定將畢業禮安排改為上午進行、並分為六個學院各自舉行典禮。 《香港01》曾向校方查詢，校方指，有關改動已撤回，會按原定方案進行，但畢業禮將改為「內部活動」，將不會邀請官員、嘉賓及傳媒參與。

香港演藝學院將於明天（27日）舉行畢業禮，但據悉將不會有官員及嘉賓參與。（資料圖片）

一如各大專院校，演藝學院每年畢業典禮都會邀請傳媒、嘉賓參與，而兼任學院校監一職的行政長官亦會在頒獎台上為畢業生監禮；在2014年，當時的署理行政長官林鄭月娥就有出席演藝學院的畢業禮，但就有60個畢業生拒絕向她鞠躬致謝。

演藝學院將於明天（27日）舉行畢業禮，據悉校方早前向職員發出內部電郵，指擔心明天中午會有示威活動，令告士打道路段癱瘓，影響畢業典禮的進行，一度有意將原定下午舉行的典禮改為上午舉行。除此之外，校方亦有意一改慣常各院並辦的做法，變為六個學院各自舉行畢業禮；校方在電郵中解釋，是希望可以畢業禮可以更快完結，趕及在午飯時間前完成所有典禮。

香港演藝學院學生會早前亦在Facebook專頁提到，曾與校方高層磋商，對方已撤回上午進行畢業典禮的改動。

香港演藝學院學生會提到，已與校方磋商，對方將撤回早前提出的硬動。（香港演藝學院學生會Facebook專頁）

《香港01》就安排向演藝學院查詢，校方回答指現時已取消上述安排，明天的畢業典禮將改回原定做法；時間、地點不變。然而校方亦提到，是次典禮的定性將改為是「內部活動」，因而不會邀請官員、特別嘉賓及傳媒出席。但被問到原因為何，職員僅稱「無特別原因」。