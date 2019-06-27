柴灣新桂香燒臘店違反食物條例遭檢控　被罰吊銷牌照七天

本港鼠患問題嚴重，早前政府宣布在加強全城清潔防治鼠患。以出售新鮮炮製叉燒而馳名的柴灣新桂香燒臘店，因其廚餘未能處理得當等違反《食物業規例》，被食物環境衞生署檢控，其後被法庭定罪，按違例記分制累積的分數，須被暫時吊銷牌照七天。

食物環境衛生署今（27日）表示，柴灣新桂香燒臘店因違反《食物業規例》被檢控，其後被法庭定罪，在違例記分制累積的分數，被暫時吊銷牌照七天。（Google Map截圖）

食環署發言人今表示，位於東區柴灣道345號的新桂香燒臘店，在署方進行針對食物業處所衞生情況的特別行動期間，因違反《食物業規例》被檢控，其後被法庭定罪。根據其按違例記分制累積的分數，須被暫時吊銷牌照七天。

發言人表示，鑑於食肆產生的廚餘如處理不當容易引致鼠患，故署方針對食肆在後巷處理食物、清洗器具、堆放雜物及違法棄置廢物，包括在凌晨違法棄置袋裝垃圾等，在去年12月上旬至今年1月中展開為期五個星期的特別行動，以提高該食肆負責人的防治鼠患意識及加強執法。

食環署於今年5月20日至6月23日作另一輪針對性行動，其後6月24日展開新一輪為期9個星期的特別執法行動，以持續遏止違規情況，改善環境衞生，杜絕鼠患。（資料圖片 / 李澤彤攝）

該食肆因違例，早前被法庭定罪。署方亦根據違例記分制在持牌人牌照累計記錄15分，須暫停營業7天。發言人提醒食物業處所持牌人，必須遵守《食物業規例》，保持處所及附近環境清潔衞生，避免滋生鼠患，否則會被檢控，以致牌照可能被暫時吊銷或取消。

五星期執法行動作出119宗檢控

為加強行動的成效，食環署於今年5月20日至6月23日作另一輪針對性行動，其後6月24日展開新一輪為期9個星期的特別執法行動，以持續遏止違規情況，改善環境衞生，杜絕鼠患。而5月至6月的五個星期行動，食環署共發出2,207封勸諭信、423個口頭警告、四封警告信、142張定額罰款通知書及作出119宗檢控。

食環署又公布，一名男子於1月10日在灣仔謝斐道的公眾地方違例棄置垃圾，在食環署人員擬向他發出定額罰款通知書時，該名男子拒絕合作，並襲擊食環署人員。案件今（27日）在東區裁判法院判決，該男子因襲擊食環署人員及妨礙公職人員執行任務，兩項罪行分別被判處120小時社會服務令，同期執行。



此外，該男子亦因在公眾地方違例棄置垃圾，被判罰款1,500元。