新西蘭FZ NZ Swordfish Steak冷藏劍魚水銀超標　食安中心令停售

食環署食安中心今日（24日）公布，一個由新西蘭進口、名為「FZ NZ Swordfish Steak」的預先包裝冷藏劍魚樣本，被檢出水銀（即金屬雜質汞）含量超出法例標準。 中心已知會涉事商戶上述違規情況，要求其停售有關批次的產品；並繼續調查及追查有關產品的來源。

食安中心透過恆常食物監測計劃，發現一個網上商店（南川市場）抽取到由新西蘭進口，產品名稱為「FZ NZ Swordfish Steak」的預先包裝冷藏劍魚樣本。樣本被檢出水銀含量達百萬分之0.71，超出法例標準的百萬分之0.5。



產品資料如下：

產品名稱：FZ NZ Swordfish Steak 來源地：新西蘭 分銷商：South Stream Seafoods Ltd 此日期前最佳：二○二○年四月二十八日

食安中心：水銀可損害人體神經系統

食安中心發言人提醒，汞（俗稱水銀）可損害人體神經系統，尤其是發育中的腦部。若攝取大量水銀，胎兒腦部發育會被影響，成人的視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力會受損。由於世衞早已指出，進食捕獵性魚類是人類攝入水銀的主要途徑，發言人提醒較孕婦、計劃懷孕的婦女和幼童等容易受水銀影響者，選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚等汞含量可能較高的魚類。



據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》，任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法，違例者會被檢控。一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁半年。