【逃犯條例】Google搜尋中大簡介遭修改　變「香港暴徒中文大學」

《逃犯條例》爭議不斷，近日不少學生、年輕面孔出現在示威抗議現場，要求政府回應撤回6月12日警民衝突暴動定性、釋放被捕人士等訴求。 有讀者今日（27日）發現，香港中文大學在Google上的搜索結果由原來的「香港中文大學」變為「香港暴徒中文大學」。 《香港01》正向香港中文大學及Google方面查詢。

有讀者發現，中大在Google的搜尋結果變成「香港暴徒中文大學」。（Google截圖）

今天（27日）下午約6時30分，有讀者在Google搜尋香港中文大學的資料時發現，中大在Google的簡介疑被惡意更改為「香港暴徒中文大學」。記者隨後瀏覽網頁時證實消息，除了搜索結果一頁外，「Google地圖」上搜尋香港中文大學，在「香港中文大學」的地標名稱下亦會出現「香港暴徒中文大學」的標題。

據網頁的設定，Google在簡介一欄設有「提出修改建議」一欄，網民可以自行提出更改內容的建議，而Google亦在欄目指出，「Google會寄電子郵件向你說明編輯內容的狀態。」然而目前尚未了解為何「香港暴徒中文大學」會成為搜索結果。

《香港01》記者正向香港中文大學及Google方面查詢。