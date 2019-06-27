【逃犯條例】被包圍促不檢控示威者　律政司：調查由執法機關負責

有網民上周四（23日）在網上向律政司發出最後通牒，要求律政司司長鄭若驊以公眾利益為由行使酌情權，不檢控因參與6月12日集會的被捕人士。他們要求律政司於昨天（26日）晚上9時前回應訴求，否則會發動群眾在今日（27日）早上10時到中環律政中心或其他地方「觀賞建築風格」，最終今日有近千人響應，現場情況一度混亂。 直到今日傍晚，律政司發聲明表示，對於有示威人士要求律政司就尚未完成調查案件不提出檢控，律政司的回應是，所有案件的調查工作由執法機關負責，調查完畢後，執法機關有需要時才會交予律政司獨立決定是否提出檢控。律政司發言人呼籲示威人士表達意見時要和平、理性和顧及其他人的需要。

有示威者要求律政司特赦被捕者。（羅國輝攝）



律政司下午6時49分發聲明，重申就每宗案件的刑事檢控決定，律政司必須按證據、適用法律和《檢控守則》作出，除非有充分可被法庭接納的證據，令案件有合理機會達致定罪，否則律政司不會提出檢控；如有充分證據進行檢控，律政司會繼而考慮作出檢控是否符合公眾利益，包括罪行的性質、嚴重程度及疑犯的態度或心理狀況等。

聲明又指，對於有示威人士要求律政司就尚未完成調查案件不提出檢控，律政司回應指，所有案件的調查工作由執法機關負責，調查完畢後，執法機關有需要時才會交予律政司獨立決定是否提出檢控。

翻查報道，警務處處長盧偉聰曾於6月17日見記者時表黨，因暴動罪檢控門檻高，決定檢控前須先諮詢律政司。

律政司的聲明又表示，無論任何人就任何事件如何定性，均不影響律政司根據《基本法》第六十三條進行刑事檢控工作，不受任何干涉，又強調政府已完全停止《逃犯條例》的修訂工作，本屆立法會會期明年七月結束，條例草案屆時將自動失效，特區政府會接受這事實。

律政司發言人呼籲示威人士表達意見時要和平、理性和顧及其他人的需要。