醫管局醫生流失率創十年新高　護士及支援職系招聘困難影響服務

醫院管理局人手荒問題持續，上年度整體醫生流失率高達6.4%，創過去10年新高。醫管局主席梁智仁稱，今年度計劃聘請520名醫生，而招聘非本地培訓駐院醫生的範圍將擴至所有專科。 不過，根據醫管局大會文件，在2018/19年度有8項計劃延期，當中包括因招聘醫生、護士、支援職系員工有困難，令港島東聯網未能達成增加護士會診服務人次的目標。

醫管局主席梁智仁稱，今年度計劃聘請520名醫生。（洪嘉徽攝）

需聘520醫生 招「外援」擴至所有專科

醫管局主席梁智仁會見傳媒時，談及來年醫生人手，他稱今年度會招聘520個醫生，而由於2019年起畢業醫生人數會增加，本年7月會有約470名新畢業的醫生。此外，非本地培訓醫生方面，招聘駐院醫生的範圍將擴至所有專科，有8個專科會聘請海外醫生任副顧問醫生。現有14名海外醫生合乎醫管局的聘請資格，預計將有多10位海外培訓的醫生會被評定符合資格在公院工作。

不過，在今天的醫管局大會上，醫管局行政總裁梁栢賢提到2018/19年度有8項計劃延期，當中包括優化醫院認證計劃，由於各聯網的聚焦小組活動已於2018年12月底至2019年5月底的冬季服務高峰期間暫停，有關計劃將會延至今年第四季。

在今天的醫管局大會上，醫管局行政總裁梁栢賢提到2018/19年度有8項計劃延期。（洪嘉徽攝） 人手不足 港島東聯網護士會診服務受影響 另外，梁栢賢稱，醫管局計劃額外招聘63名病人服務助理，以應對醫管局加開病床及新增的臨床服務，但由於出現招聘困難，現時只聘請到50人。而港島東聯網本來計劃增加1,620個護士會診服務人次，但由於招聘困難而未能及時填補部份職位空缺，包括七名醫生、一名註冊護士、兩名登記護士、一名三A級行政助理及四名支援人員，有關計劃延至今年第三季。

兩成投訴涉職員態度

醫管局在2018/19年度又接獲了2,369宗投訴、15,053項意見及47,164宗讚揚。投訴中有六成與醫療服務有關，近兩成與職員態度有關，投訴宗數較過往幾年的約3,000宗為少。而公眾投訴委員會在18/19年度舉行了17次會議，共處理269宗上訴個案，並完成了235宗的審視（87%），委員會認為有關醫院已對投訴作出適當處理，在已完成個案中，只有1宗上訴成立，另有6宗部分成立。

醫管局病人流動應用程式「HA Go」料在今年第四季正式推行，公眾人士將可登記試用，下月起將在七間醫院推展。程式包括預約專科新症、查看等候狀況、記錄健康數據、查閱病歷、查閱用藥記錄、繳付診金及藥費、接收預約或用藥提示等功能，程式為會員制，透過實名登記、手機驗證碼、掃描二維碼等多項措施去保障私隱。

另外，有關藥物及醫療裝置的資助，關愛基金首階段計劃在18/19年度共批出2,252名醫管局病人的申請，資助支出為1.893億元。極度昂貴藥物計劃下，去年有14宗申請獲批，支出為3,640萬元。