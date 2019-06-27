【逃犯條例】消息：醫管局、警隊明日下午二時會面　討論醫警爭議

由反《逃犯條例》修訂示威引發的風波未平息，警察公共關係科總警司謝振中今日（27日）出席電台節目時稱，會就警員在醫院遭受的不禮貌對待個案與醫院管理局會面。 據了解，警方將與醫管局明日（28日）下午兩時於灣仔警察總部開會，醫管局質素及安全總監鍾健禮料出席。

警務處處長盧偉聰相隔多日終於露面，他提到將於明日和醫管局代表會面。（羅國輝攝）

近日有公立醫院醫護人員被指向警方透露示威傷者資料，醫管局的病人資料系統安全度亦備受質疑。此外，有醫護界選委拆訴警方滋擾前線工作後，警方隨即反擊，個別醫院警崗昨日(26日)隨即暫停服務，亦有警員聲稱在醫院遭受前線醫護不禮貌對待，醫警之間的磨擦浮面。

消息人士透露，醫管局與警方的會面將在明日下午兩時於灣仔警察總部舉行，醫管局代表之一為質素及安全總監鍾健禮，據悉現任醫管局行政總裁梁栢賢及候任行政總裁高拔陞未必出席會議。

伊利沙伯醫院的警崗服務自6月26日起暫停服務。（資料圖片／鄺曉斌攝）

警務處處長盧偉聰於示威者一星期內兩度包圍警署總部後，今日終於露面，對於伊利沙伯醫院和仁濟醫院的警崗暫停運作，他表示和醫管局一向合作無間，但過去一周因為紛爭，才有這措施，「我嘅同事係醫院做24小時的站崗，如果係一個有敵意的環境內，佢哋無辦法好好做自己的工作。」他又提到已相約醫管局高層見面，會把同事遇到的刁難及不禮貌對待向醫管局反映，盧偉聰強調行動以市民利益為優先，若紛爭解決會重新有警員站崗。