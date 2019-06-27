【逃犯條例】警突撤駐守伊院警崗　醫管局梁栢賢：我哋都有啲不安

由反《逃犯條例》修訂引發的醫護及警方之間的爭議事件增加，醫院管理局行政總裁梁栢賢及主席梁智仁今日（27日）出席醫管局大會後見記者，梁栢賢指感覺到雙方近日有磨擦、情緒緊張，理解大環境下情緒較波動，但他認為若有誤會形成敵對狀態不理想，希望大家本着專業精神為市民服務。 對於警方先斬後奏地撤銷警員長駐警崗的安排，梁栢賢承認事出突然，醫管局並未預先收到通知，「我哋都有啲不安」，他稱理解警方的決定，「但接受係另一個程度的問題。」醫管局明天下午將與警方會面，商討包括警崗安排等醫警矛盾。

醫管局行政總裁梁栢賢指警方在撤銷警員在警崗站崗前，並無通知局方。（洪嘉徽攝）

有人投訴醫護人員言語上有衝撞

對於前線醫護人員與警員近日發生的磨擦，包括有醫護被指向警員洩病人資料、有自稱便衣警向醫護索取資料、亦有警員聲稱在醫院內被醫護不禮貌對待。醫管局行政總裁梁栢賢表示，今次感覺上雙方有磨擦、情緒緊張，亦留意到不同事件，包括有人投訴醫護人員言語上有衝撞、有指侵犯病人私隱等事件，他稱應了解事件始末，互諒互讓，如果有過界的情況會再互相溝通及反映。他認為現時的大環境下情緒較波動，希望大家本著專業精神為市民服務。

梁栢賢又稱，執法人員在防止罪行時可獲豁免取得病人資料，但醫院要視乎情況決定，處理病情屬優先；而若要索取病人資料，執法機構亦應同時提供索取資料的理據等詳情，他指日後雙方會加強溝通。

兩院警崗突停服務 梁栢賢：我哋都有啲不安

有示威傷者在醫院內被捕的伊利沙伯醫院及仁濟醫院，相關警崗自昨日起不再有警員站崗。梁栢賢直言，警察在撤銷長駐前，並無預先通知醫管局，「突然間唔見咗個警察喺個警崗，我哋都有啲不安，後來知道原來有啲臨時措施。」

他認為警方的臨時措施是一個「表達」。被問到是否接受警方的做法，他說：「我理解，但接受係另一種程度。唔係話我接受或者唔接受，始終運作上係佢哋去安排。」

梁栢賢又稱，現時17間公立醫院設有警崗，強調警崗很重要，過去很多大型災難中，警方和醫護都合作無間，例如有罪案發生可即時報案、節省追捕疑犯的時間，而警察同事亦可協助維持急症室內的秩序，以及處理違法事情。

他表示，雖然現時關閉警崗未有影響服務，但亦會在明天開會時，向警方了解臨時措施會持續至幾時，商討更好的處理方法。 他強調，希望警方就一些安排預早通知醫管局，以便醫管局可作出相應安排。

梁栢賢（左）指，如果有警務人員作出相關投訴，醫管局會跟進。（洪嘉徽攝）

明日醫警會面 料討論有警員被叫「黑警」

有警員指近日受到醫護不禮貌對待，包括被稱為「黑警」及「狗」。梁栢賢指，如果有警務人員作出相關投訴，醫管局會跟進，讓雙方有辯解機會。若發現事件屬實，他認為並不理想，「如果無發生就唔使懷疑啲同事。」他相信明天的會面，警方會提供更多相關投訴的資料。

梁栢賢並透露，明天的會面由警務處提出，而雙方都認為有需要，他與警務處助理署長通電話後，初步定於明天會面。被問到警方在已安排會面後仍撤銷長駐警崗是否向醫管局示威，他就認為難以分析，「（呢個做法）喺我哋嚟講唔係太理想，但亦都唔係話佢要夾我哋。」

梁栢賢：執法機構無任意蒐集資料權利

醫警之間就執法及保障病人私隱之間的平衡意見分歧，梁栢賢稱，根據個人資料私隱專員公署指引，執法人員在偵查及防止罪行時，雖然可獲豁免而取得病人資料，「但冇賦予執法機構任意蒐集資料的權利。」他指出，若要索取病人資料，執法機構應提供索取資料的目的、調查案件的性質、想索取的資料如何與調查案件有關、為什麼不提供這些資料會阻礙調查等詳情，以便醫院作出決定，「他有責任明確告知醫院是否必須提供這些資料，否則執法機構可能因為誤導醫院或濫用權利而違反私隱條例，所以他有權去問，但我們也有權去問一些詳細資料。」他指日後會加強相關指引，也會尋求私隱專員公署的建議。

伊院三人組 或查高層有無包庇

至於伊院有護士涉洩露病人私隱，院方邀「外援」成立三人小組調查事件。梁栢賢表示，會調查與事件相關的所有個案，如有需要會同時調查管理層，「例如有人話畀我知，但我又唔去跟進，高層要跟進但又唔出聲，呢啲一連串都會喺嗰度（三人小組）去做。」他預計需時2至3個月，完成調查報告後會向公眾交代。