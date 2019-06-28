泳客遇溺亡　揭5救生員曾擅離職守　死者遺孀入稟向康文署索償

男泳客3年前到北葵涌賽馬會游泳池暢游期間遇溺，其後送院不治，死因庭早前裁定他死於意外，死因為溺斃，惟研訊中揭有5位救生員曾擅離職守，死者遺孀昨（28日）入稟高等法院，就康文署疏忽、違反責任、或其員工違反法定責任，以致泳客死亡而進行索償。

死者郭紹豪的遺孀李悅群，在死因庭聆訊後入禀向康文署索償。（資料圖片）

原告郭紹豪（終年40歲）由其遺孀李悅群代表，被告為康文署。原告指康文署於2016年8月11日疏忽、違反責任、或其員工違反法定責任，以致郭死亡，因而向康文署申索就失去供養人的賠償，連利息及訟費等，惟入稟狀未有透露實際金額。

死因庭聆訊揭5教生員擅離職守

死因研訊期間揭露，郭於2016年8月11日下午，到北葵涌賽馬會游泳池的主泳游泳。他於同日下午約5時30分遇溺，送院後不治。

死因裁判官在研訊裁決後指，當日其實有足夠救生員於各崗位當值，卻有5位救生員曾擅離職守，質疑他們同一時間感到不適，或聲稱會於餐廳內透過窗戶監測泳池狀況的說法，雖然他們知悉要請示上級職員才可走開，卻未有遵守守則。裁判官認為，泳池主管沒有好好監管員工，同時，署方欠缺相關指引。

法庭向康文署提建議

死因裁判官表亦向康文署及涉案泳池提出兩項建議。第一，泳池開放時，泳池主管要確保每更都有高級救生員、助理康樂員或相等職位的員工監管救生員工作及調配人手；而高級救生員、助理康樂員或相等職位員工應配備對講機。第二，更台的視線受影響時，救生員應向上述員工匯報。另署方應就以上建議制定相關指引。

案件編號：HCPI230/2019