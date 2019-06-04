泳客溺斃聆訊 　救生員認「熱痱痕」而離開半小時 　未通知上級

北葵涌賽馬會游泳池於3年前發生泳客遇溺喪命意外，死因庭今(4日)繼續就泳客的死因研訊。庭上證供顯示，有負責巡池的救生員都曾擅離崗位。有救生員因「熱痱好痕」，在未有通知上級下離開半小時，到休息室更衣；亦有救生員自稱是「替補」，到泳池旁的餐廳，透過窗口監察。

救生員負責巡池 郤離開了半小時

死者郭紹豪（終年40歲）於2016年8月11日下午，到北葵涌賽馬會游泳池的主泳游泳。他於同日下午約5時30分遇溺，送院後不治。

救生員何文軒供稱，於案發日下午5時完台更台的工作後，之後應負責巡邏主池。但因天氣翳焗，衣服濕透，令「熱痱好痕」，他因此上廁所，以及到休息室更衣等。林承認沒有上級請示，離開了半小時。

有救生員指池面反光 看不到水底

至於另一名救生員葉嘉輝稱，5時完成更台職責。他指5時後，其崗位是替補位，若有救生員離開注池或集訓池，他才作替補，因此葉當時入了泳池的餐廳，透過窗口繼續監察。惟他承認，該位值無法全面監察泳池。

而救生員楊華福稱，自5時半起在更台觀察泳池，發現死者在主池內、水深1.7到1.8米的位置，以為對方正做閉氣測試。惟約1分鐘後，他覺不妥，跳入池內將死者救起，當時死者已無呼吸和脈搏。楊指陽光反射在池面，令救生員看不到水底的情況。楊又解釋，有泳客喜歡練習閉氣，他以往曾「救人」後，反遭泳客責罵，因此看到死者在水底，未有立即下水救人。

案件編號：CCDI-641/2016