【逃犯條例】醫警商討無成果　病人及醫生組織：保病人私隱更重要

反「逃犯條例」觸發「醫警矛盾」，警務處不滿有醫護人員辱罵急症室警崗的警員，昨日（27日）起暫停委派警員在伊利沙伯醫院及仁濟醫院的警崗駐守。雙方今日（28日）商討2.5小時後見記者，警方維持不變，未能解決兩院「冇警時分」局面。 有病人組織認為，相較於恢復警員站崗，更應開會商討病人私隱事宜，從而令港人可放心到醫院求診。杏林覺醒成員黃任匡稱，若醫管局能在事件上「企硬」，前線人員會更有信心。

醫管局質素及安全總監鍾健禮（左）見記者期間，多次強調警崗重要性。右為警務處助理處長（支援）林曉彤。（林若勤攝）

香港病人政策連線主席林志釉認為警方有責任派警員到警崗，而這亦有助警方執法。他坦言，警崗並非病人權益事宜，因為缺少警員並不會影響病人就診。林強調警方和醫管局應該重視病人私隱事宜，早前有病人在醫院被捕，令人擔心病人資料外洩問題，林強調警務處及醫管局更應開會商討這問題，從而令港人可放心到醫院求診。

香港病人政策連線主席林志釉認為，警務處及醫管局更應開會商討前線處理病人私隱的問題。（資料圖片／林若勤攝）

前線醫生：醫生都不時被侮辱 應調整心態

前線醫生聯盟主席冼建文重申，警崗沒有警員站崗並非太影響醫院急症室運作，因醫院治安問題多由醫院保安解決。就警方投訴被醫護人員侮辱，冼建文引述醫學界立法會議員陳沛然表示，醫生不時被侮辱，但不會影響醫生提供相應服務，他提醒若聽到「難聽嘅說話」，應自己調整心態。

冼建文表示，早前有提及病人私隱問題，他認為雙方亦應集中討論前線的工作，包括前線警員是否有任何不當行為，他認為大眾擔心的是病人私隱，而非警崗內是否有警員站崗。

黃任匡質疑警方講法不合邏輯，又支持醫管局應「企硬」。（資料圖片）

警崗重要卻不派警員駐守 黃任匡斥不合邏輯

警務處助理處長（支援）林曉彤今日（28日）在記者會上多次引述醫管局，強調警崗在醫院的重要性。杏林覺醒成員黃任匡稱，警方既要強調警崗的重要性，又提到即使警崗沒有警員亦不會影響服務，他質疑講法不合邏輯，「點會好重要，但無咗佢又無影響，一係是但一句講大話，一係就兩句都係大話。」

對於醫管局多番強調警崗的重要性，未有強硬支持前線醫護人員。黃任匡說，若醫管局「企硬」，前線會更有信心，但醫護並非不成熟及「幼稚」，他們不會因此影響工作，強調「公道自在人心」。

醫管局發言人晚上回應查詢時亦表示，醫管局亦在會上，認同警方支援公立醫院的角色十分重要，為醫護人員、病人及市民提供適時的協助。但醫管局理解，警方需時再檢視有關安排；而警方代表會上提出個別警方人員於醫院內的經歷，醫管局會跟進。

發言人又指，在會面上已同意與警方成立一個兩層架構溝通平台，與局方亦會定期與警務處總部的人員交換意見，同時亦會安排專人與各警區聯絡，加強溝通。