【逃犯條例】北區教會籌款租巴士義載7.1遊行：聽聽北區人聲音

反修訂《逃犯條例》抗議行動延伸到民陣「七一大遊行」，有北區教會因應政府到今遲遲未回應撤回修例和追究警方使用過度武力等訴求，再度發起巴士籌款義載服務，只花日1日已籌得至少6架巴士車租。該教會落實在聯和墟等多個地點免費接載街坊到維園，以鼓勵更多上街發聲，「作為教會，我們不能沉默，必須以身教為公義抗爭」。

「好鄰舍北區教會」繼早前6月9日及6月16日的民陣反修訂《逃犯條例》遊行集會後，再於7月1日的民陣大遊行提供免費旅遊巴去程服務。街坊可透過網上和電話報名，屆時在下午1時正，在上水大會堂、粉嶺華明邨、聯和墟上車到達維園，參與下午2時半舉行的遊行。為提供服務，該教會昨發起籌款活動，「一架巴士車租為1000元，籌到幾多錢就出幾多車」。好鄰舍北區教會傳道人陳凱興稱，現時已籌得至少6架巴士的租款，目標冀租用十架巴士接載更多市民上街，並正招募約20名義工。

「好鄰舍北區教會」於7月1日提供免費旅遊巴去程服務。（「好鄰舍北區教會」專頁圖片）

陳凱興強調，今次活動「無飯盒、無500蚊一日津貼、不用做會員」，只想方便位置偏遠的北區街坊，尤其鼓勵長者和家庭參與發聲。他批評，特首林鄭月娥道歉至今，並沒有回應港人任何一點訴求，包括撤回修例和追究警方使用過度武力，「政府的虛偽道歉，只會令市民對政府和警方一步步失去信任。作為教會，我們不能沉默，必須直斥不義，並以身教，身體力行為公義抗爭」。