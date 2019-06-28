【逃犯條例】政績乏善可陳　政府有資格談經濟民生嗎？

政府在《逃犯條例》修訂重重跌了一跤，民望跌至低點。多名官員表示，本屆管治餘下三年，聚焦發展經濟，改善民生。 問題是，本屆以至過往政府的民生政績拙劣，除了房屋範疇外，勞工福利以至環保政策亦未能審時度勢，市民受苦，亦累積怨氣。政府在構想此後民生工作前，更須盤點過往失誤，才可讓市民重拾信心。

政務司司長張建宗重申，特首已就修例工作不足誠心向市民道歉，強調「香港今日的成就得來不易，我們要好好珍惜」，同時香港要盡快回復平靜，「讓我們一起向前看，向前走，重新出發，重建互信，努力建設香港」。（資料圖片/林若勤攝）

政務司司長張建宗日前在網誌撰文，指特區政府在本屆餘下任期「聚焦發展經濟、改善民生、加強與青年溝通，為他們開拓發展空間，促進向上流動的機會」，然後又洋洋灑灑羅列創科範疇的階段成果。

雖然，港府常強調其創科政績，但學者和業界人士仍然批評政策仍未到位，例如未建立創科企業發展生態，為企業提供市場，鼓勵企業研發合適產品。商業辦公室樓價、租金高昂，亦令新興企業和人才卻步。關鍵問題未解決，再多政策效用也是事倍功半。

相較之下，政府在房屋福利範疇更是乏善可陳，劣跡斑斑。「01觀點」早前重提 2002 年董建華治下的「孫九招」，是政府退出房屋市場，挽救地產商的事例，亦撒下今天資助房屋短缺的種子。回頭一想，若然當年政府高瞻遠矚，趁樓市低迷，建屋成本低，維持興建公營房屋，也許今天香港就不再受房屋問題困擾。

孫明揚任內推出「孫九招」，挽救當時在谷底的樓市。（黃偉超攝）

誠然，當時政府同樣面對管治危機，加上小市民身陷負資產，堅持房屋政策未必敵過商界和民意壓力。然而，當經濟後來逐漸復甦，社會已有聲音要求政府重新介入樓市，例如前地政總署署長劉勵超透露，政府在 2006 年已經內部討論「孫九招」應否調整，意見分歧，但最後維持原狀。

再者，在 2007 年，有房委會委員已倡議復建居屋，但最後要到 2011 年，曾蔭權任期即將屆滿時，才正式宣布復建居屋， 2014 年底才推售。前後十二年，私樓售價已經升了超過兩倍，遠遠拋離薪金增幅，遠水難救近火。

事實上，曾蔭權治下的政府，亦屢遭抨擊。前港澳辦主任王光亞在 2011 年到訪澳門參觀公共房屋項目，期間發言暗批港府處理房屋問題較澳門緩慢，未能重視民生。京官指點港府做事，港人未必中聽，但同時帶出重要信息，即北京長期憂心香港住屋困境，憂心挑起社會混亂。

到了梁振英時代，香港要承受先前兩屆政府不作為的苦果，公屋輪候時間愈來愈長，劏房戶數目有增無減，樓價反覆上升。然而，梁振英歷任行政會議成員多年，不能撒手旁觀，而重推置業主導的房屋政策，更助長樓房資產泡沫。他當年宣稱會解決房屋問題，贏取一些民意，但當上特首之位後，卻無力扭轉局面，何其諷刺。

林鄭月娥上場，推出六項穩定樓市措施，只能說是治標不治本，但她繼續推動置業階梯，又拒絕收回粉嶺高爾夫球場建屋，不肯動用《收回土地條例》，加快覓地建屋進度，製造缺地假象。政府又不推動租務管制，租金津貼緩解租客燃眉之急，基層居民仍然活在水深火熱，中產亦難言安居。

樓價屢創新高，為應對問題，林鄭月娥在任內拖出六項新房策。（資料圖片）

「01觀點」屢次點出政府在勞工和福利政策走歪路。儘管勞工團體多番爭取，政府拒絕推行標準工時，在強積金撤銷「對沖」一事，多番向商界讓步，甚至連劃一勞工及銀行假期也不為所動。更甚者，現屆政府推動提高長者綜援申請年齡，觸怒各階層市民。

撇開糾結的房屋政策，政府在環保政策亦一淡死水，廢物徵費一拖再拖，回收產業猶如斷橛禾蟲。近日廢紙回收價再創低位，有回收商直言要結束營業，廢紙圍城隨時重臨，也打擊依靠執拾紙皮維生的長者生計。

有報道引述政府要求各政策局提交建議，研究如何紓解民生怨氣，放下政治爭議。此舉未嘗不是好事，但高官必須認知，要治病先懂病因，由根源着手。政府切忌拍腦袋式開藥方，更妄想「派糖」能令港人消氣，而是必須清晰交代施政失誤的緣起，才能對症下藥，否則就是斷錯症。只有開對藥方，市民才會感受到政府真正連結市民，重取民心。