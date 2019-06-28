粉嶺祥華邨六旬婦染日本腦炎　病情嚴重　打破19個月零個案紀錄

衞生署衞生防護中心今日（28日）公布，正調查一宗日本腦炎本地個案。患者是居於粉嶺祥華邨的63歲婦人，常往返住所和粉嶺祥華街市及上水石湖墟街市。病人無外遊紀錄，現時情況嚴重。是次日本腦炎是相隔約19個月後，再有感染個案。 中心發言人指，衞生署正與食環署緊密合作，將視察病人住所及進行問卷調查，並在明天開始開放查詢熱線，安排化驗調查或轉介作適當跟進。 衞生防護中心又呼籲市民，避免在黃昏至黎明前前往郊外。

庫蚊會透過釘咬家禽和豬隻，感染日本腦災病毒，再叮咬人類而傳播病毒。（衞生防護中心圖片）

患者常到祥華街市及石湖墟街市

衞生防護中心引述病人家人所提供的資料，該名63歲女病人過往健康良好，居於粉嶺祥華邨。她自6月21日起出現發燒、嘔吐及整體健康情況轉差，並於6月23日前往北區醫院急症室求醫，其後入院接受治療。腦脊液樣本經檢驗後，證實對日本腦炎免疫球蛋白M（IgM）抗體呈陽性反應，她現時情況嚴重。

初步調查顯示，病人潛伏期間沒有外遊，亦沒有到訪農場或接觸豬隻。她於發病前主要往返住所和粉嶺祥華街市及上水石湖墟街市。其家居接觸者至今沒有出現病徵，正接受醫學監察；調查仍在進行中。

發言人指，衞生署正與食環署緊密合作，防止可能出現的擴散，並已通知食環署和漁農自然護理署進行病媒調查、監測和控制。

上一宗感染日本腦炎的個案，發生於2017年10月。圖為2017年7月，葛量洪醫院有病人輸血後患上日本腦炎。（資料圖片/羅君豪攝）

衞生防護中心明起將設查詢熱線

衞生防護中心稱將視察病人住所及進行問卷調查，尋找有否未獲診斷的個案及安排血液化驗；並將於明日（29日）下午6時30分於粉嶺祥華邨祥華社區會堂舉行健康講座，向居民和市民講解健康建議。

衞生防護中心又提醒，曾到粉嶺祥華邨或祥華街市，或上水石湖墟街市一帶並出現日本腦炎病徵的人士，應致電衞生防護中心熱線（2125 1122），安排化驗調查或轉介作適當跟進。熱線將由明日起每日由上午9時至下午5時45分運作。

據衞生署統計數字，上一次呈報的日本腦炎個案已是2017年10月。換言之，是次日本腦炎本地個案，是相隔約十九個月後再現香港。近十年除了2010及2017年無錄得個案外，其他年份有1至6宗個案，最多是2013年。