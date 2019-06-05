網購「王氏追風拔毒膏」含未標示西藥類固醇　衞生署籲切勿購買

衞生署今日（5日）呼籲市民切勿購買或使用一款名為「王氏追風拔毒膏」的外用產品，因發現該產品含有未標示受管制的藥物成分。發言人表示，該產品的日用軟膏及夜用軟膏均發現含有「丙酸氯倍他索」（則用於治療皮膚炎症的類固醇物質）， 不適當或過量使用類固醇會引致皮膚問題及全身性副作用如圓臉、高血壓、高血糖、皮膚萎縮等。

衞生署呼籲市民切勿購買或使用一款名為「王氏追風拔毒膏」的外用產品。（衞生署提供）

衞生署根據情報，透過網上社交平台購得「王氏追風拔毒膏」作化驗，當中包含一款日用軟膏及一款夜用軟膏，分別盛載於獨立容器內。政府化驗所的檢驗結果顯示，兩款軟膏均含有「丙酸氯倍他索」，屬於《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥。

「丙酸氯倍他索」是用於治療皮膚炎症的類固醇物質，不適當或過量使用類固醇會引致皮膚問題及全身性副作用如圓臉、高血壓、高血糖、皮膚萎縮、腎上腺皮質功能不全及骨質疏鬆等。含有「丙酸氯倍他索」的產品只可在醫生指示下使用，並憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於藥房出售。

根據《條例》，所有藥劑製品均須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面售賣。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

發言人提醒，市民不應購買或使用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」；未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。發言人又指，已購買上述產品的市民應停止使用該產品，如有懷疑或用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。