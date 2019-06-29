【逃犯條例】私隱署收200宗警員被起底及36宗病人資料外洩投訴

警方早前發現有黑客在網上公開628名警員的個人資料，私隱專員黃繼兒今日（29日）表示，個人資料私隱專員公署至今正式收到200宗警員的投訴；另亦收到36宗病人資料在公院疑外洩的投訴。

私隱專員黃繼兒強調會透過循規調查處理相關的投訴。（資料圖片/洪嘉徽攝）

網上近日出現不少警員遭「起底」，個人資料被公開。私隱專員黃繼兒今早（29日）在商台節目《政經星期六》時警告，做法或違法。

個人資料私隱專員公署至今收到約200宗警員的正式投訴，另36宗涉及病人資料在公院疑外洩的投訴。黃繼兒指出，相關投訴大多是警員的個人資料及相片在網上被公開，甚至連他們的家人亦遭受詆毀、被侮辱說話恐嚇，「呢啲傷害可以係永久㗎！」

公署正進行循規調查相關投訴

他強調，在法律上要合法使用個人資料，必須與搜集資料時表明的目的一致。至於，有人在公共領域搜集資料後，再用於恐嚇、煽動及詆毀的目的，則可能違法。公署正進行循規調查相關的投訴。

黃繼兒補充指，有主動接觸網站、社交平台和討論區營運商，從善如流處理涉及披露個人資料的行為。不過，由於本港現時並未有相關法例規管網上營運商的行為，因此公署只能勸喻營運商移除侵犯個人資料的內容。