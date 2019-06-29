【逃犯條例】張達明：獨立調查更公道　僅投訴機制令前線警員祭旗

政府雖然暫緩《逃犯條例》修訂，但一直不願完全撤回修例，亦沒有回應民間提出的成立獨立委員會調查警方濫權等訴求，令風波未有平息。 港大法律學院首席講師、前監警會委員張達明今早（29日）出席港台節目《星期六問責》時表示，在監警會內成立專責小組調查，與在外間成立獨立調查委員會，兩者並非互相排斥。不過，他指，監警會沒有法定傳召權，調查成效視乎警方合作程度，「很多時候只是靠拗數」。 至於獨立調查委員會，他就指出，獨立調查委員會可進行針對超越警方行為、更高層次的調查，會更加公道，而非僅利用監警會的投訴調查機制「拿前線警員祭旗」。

6月12日警方一度開槍鎮壓示威者，民間訴求成立獨立調查委員會調查警方使用過度武力。（資料圖片/李澤彤攝）

早前保安局長表示，不排除監警會內會成立專責小組調查反修例警民衝突。張達明表示，懷疑監警會架構下的專責小組，是否會從外間尋找法官等公信力人士，讓監警會的調查能超越其原本的做法，他指，暫時不知道具體做法。

他又指出，法定機構有隱含權力招攬外間獨立人士撰寫調查報告，如警方願意全面配合，可做到「多少少嘢」，但過程中還是會有很多變數，如警方是否配合調查。他認為，監警會就算成立由外間獨立人士組成的專責小組，亦無法取代就事件成立的法定獨立調查委員會。

出席同一個電台節目的立法會議員、前監警會成員梁繼昌表示，根據監警會條例第81C條，在監警會內成立專責小組或委員會，調查範圍可以很闊，也可以很窄。他又指，該會過往未曾試招攬外間獨立人士，需思考專責小組的功能，因調查可能涉及警方處理大型群眾運動的計劃等高層次問題；而81C條只能看到較窄層面。他認為，調查警方的部署計劃，或要檢視保安局甚至更上一層的決策，如要這樣做，就要有有獨立調查委員會，檢視的不止是警方，也要看其他方面，讓公眾更信服。

有警察團體明言反對成立獨立調查委員會調查，又有人認為做法會影響警隊士氣。張達明就表示，不可簡化地認為獨立調查會影響士氣，「反而可能幫到警方」。他指，大多數警員守法，如不成立獨立調查委員會，僅用既有的投訴機制，調查或先落到接觸到示威者的前線警員身上，等同「焗啲人去投訴前線警員。」