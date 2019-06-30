【逃犯條例】前一哥李明逵：可設獨立委員會查衝突　籲勿針對警察

港府擬修訂《逃犯條例》引起的民憤未降溫，灣仔警察總部一周內兩度被示威者包圍，示威者要求政府收回就本月12日警民衝突的「暴動」定性，並成立獨立委員會徹查警方疑使用過分暴力等。曾任警務處處長的李明逵接受無綫電視新聞訪問時表示，若政府認為有需要，可在並非只針對或標籤警員的情況下，成立獨立調查委員會全面調查警民衝突事件，避免同類事件再次發生。

前警務處處長李明逵認為，可成立獨立調查委員會全面、公正地調查衝突事件。（資料圖片）

對警總兩度被包圍「非常心痛」

前警務處處長李明逵接受無綫新聞訪問時表示，警察總部一周內兩次遭反對修訂《逃犯條例》的示威者包圍，令他「非常心痛」，批評事件不但是侮辱，更是對警方的惡意攻擊，認為若市民繼續打擊警察，最終受害的將是香港人。

當警察的工作愈來愈困難，就會影響效率，如果繼續打擊他們，最後受害的都是香港人。 前警務處處長李明逵

李明逵認為，今次只有五人因涉嫌暴動罪被捕，或與部分示威者散去有關，強調若調查後有其他證據，應予以跟進。在6月16日上街遊行時，市民五大訴求之一，是成立獨立委員會調查警民衝突事件。李明逵在訪問中表示，若政府認為有需要，可成立獨立調查委員會全面、公正地調查衝突事件，以避免同類事件再現，但強調委員會不應只針對警員，否則是不公道地標籤警察。