【逃犯條例】會展關閉寵物展腰斬　參展商損失大　批政府過分緊張

後日（7月1 日）是七一回歸紀念日，有網民號召包圍舉行升旗禮的展仔會展，圍堵金紫荊廣場，阻止七一升旗禮進行。 為期三天的「香港家居博覽」及「優質寵物用品展2019」，原訂由6月28日至30日在灣仔會展舉行。主辦單位今天（29日）宣布，因應政府要求，灣仔會展覽將於明日星期日（30日）封閉，故兩個展覽須提前在今晚9時結束。 有參展商表示，今天直至下午近5時才獲悉有關消息，直言決定令不少人大失預算。另有參展商就認為，是次被影響最多的應是客人，對提早結束展覽，他直言感到可惜，認為政府反應是過分緊張。

2 展覽提早至9時完結，不少參展商未及死線已提早收拾攤位，準備撤離。（李家偉攝）

參展商：周日才是參觀高峰期

據悉，主辦單位在今天下午近5時才通知所有參展商將提早完場，即包括將取消明天展覽，以及今天展覽將於晚上9時完結的決定。

有參展商認為事出突然，相信令不少參展商大失預算。一名不願具名的參展商負責人表示，提到原本預料周日是展覽高峰期，提早完場預料令其損失至少三成營業額，直言感到相當無奈。她又提到，會展將於明天起封閉，但今天已來不及運走所有貨物，相信要到7月2日解除封閉後才可以運走全數貨物。

不少參展商在下午5時收到提早結束消息後，迅即劈價促銷。（李家偉攝）

參展商今特補充貨源 無奈要「劈價散貨」

參加展覽的寵物食品批發商李先生認為，受是次政府要求，影響最大的其實是客戶，「有客人噚日試完產品話星期日再嚟買，但最後應該都買唔到。」他又提到，即使有人打算駕車前來「掃貨」，但封路措施影響到他們。他續指，香港向來不多這類寵物產品展覽，一年也只有一至兩次，「唔少外國產品就係透過呢啲時候先會有更多人認識。」現時提早結束展覽，他直言感到可惜。

他又提到，本來昨天銷售情況不俗，今天特意補充貨源，但最後卻落得要「劈價散貨」的下場。他直言政府是次舉動是過分緊張： 「其實寵物就無分藍、黃（絲帶），亦相信示威者唔會搞到寵物。」他認為是次是政府及大會處理不善。

參展商李先生表示，是次受影響最多的是客人，認為政府過分緊張。（李家偉攝）

展覽提早至今天晚上9時完結，明天（30日）起會展將封閉至後日。（李家偉攝）

參展商料損失四成預計收入

另一參展商陳先生就直言，雖然在下午收到通知後已隨即準備促銷活動，但仍損失慘重；相信是次大會的決定令他損失近六萬元營業額，相當於近四成的預計收入。但他相信主辦方處境亦相當被動，對此表示理解。他希望主辦方可以有更好安排，最希望大會能直接賠償損失。

主辦單位發言人黃大鈞早前指，因周日人流最多，對此決定亦感到無奈，相信周日的人流佔原定三日展期逾四成。至於賠償方面，黃大鈞表示將在稍後與會展及參展商洽談。