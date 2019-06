【逃犯條例】被問有否引「內地資源」應付示威　警官：是好提議

港府宣布「暫緩」《逃犯條例》修訂仍未能平息民憤,料下周一(7月1日)是回歸紀念日,料又有大量市民上街參加七一遊行。警方今日(29日)舉行記者會,簡介七一升旗禮及遊行的人群管理及特別交通措施安排時,中區警區副指揮官辛子健被問到警方有否借助外來(例如內地)資源協助處理七一人群,他笑著回答「是一個好提議(it is a good idea)」,但稱據他所知至今沒有;他其後才改口稱「由由頭到尾無諗過有呢個需要」。

警方29日起已封鎖會展半島的道路,外面架設藍色水馬,並有警犬協助巡邏。(梁鵬威攝)

警方在記者會上多次被問及出動多少警員、是否回歸以來最大陣容,中區警區副指揮官辛子健均以「行動細節不便透露」回應。

答中文才改稱「無諗過有呢個需要」

而BBC記者就以英文問到,警方有否借助外來(例如內地或其他地方)資源協助處理七一人群(Have you brought in extra resources from outside? Maybe mainland or other areas? Or all Hong Kong Police?),他笑著回答「是一個好提議(It is a good idea)」,但稱據他所知至今沒有。

《香港01》記者再以中文提問要求解釋何為「好建議」,以及警方未來是否打算,又或有否考慮過,尋求中國解放軍或駐港部隊的協助時,辛子健稱,首次聽到有關建議,在開放式思維下認為屬好提議,「我係第一次聽,所以覺得係好嘅意見,但好嘅意見係咪一定實行到?又或者係咪一定會實行?其實就絕對唔係,我可以好肯定話你聽,我哋現階段,由頭到尾無諗過有呢個需要,至於日後會唔會?假設性問題,我答你唔到。」

警方多次被問到七一動員的警員人數,中區警區副指揮官辛子健(左)均以「行動細節不便透露」回應。(鄧穎琳攝)

呼籲有意示威市民主動聯絡警方

一如以往七一升旗禮,示威區將設於灣仔萬麗海景酒店對出,警方將按容納人數,進行風險評估,作適當安排,現時未能評估可容納多少市民。警方中區警區副指揮官辛子健解釋,升旗禮的示威區會因應地形安排,但有機會不只一個團體在場,需要協調。他呼籲有關團體盡早與警方聯絡,提供日期、時間、地點,人數及集會目的,以便警方預留足夠時間及人手協調。辛子健提醒,根據《公安條例》超過30人的遊行及超過50人的集會均需向警方申請不反對通知書。

不過,近日多次遊行示威並非有組織,而是由零散市民自發。辛子健表示,在法例上有關人士是毋須通知警方,但呼籲市民與警方聯絡,以便協調。

辛子健表示,警方與示威者並非對立面,而是伙伴關係,警方要確保示威者合情、合理、合法表達訴求。(余俊亮攝)

副指揮官:警方與示威是伙伴關係

副指揮官辛子健又指,警方與示威者並非有對立面,而是伙伴關係。警方要確保示威者合情、合理、合法表達訴求,而他相信大部分示威者不是「搞事」。他認為大部分參與遊行的市民也有相同目標,重申警員由始至終希望幫助市民完成遊行和表達訴求,「市民如非認為警方存心對抗,當日活動應該會水到渠成。」

警方處理「糾纏現場」或未能出示委任證

另外,本月多次有市民投訴在示威或遊行中,執行警務的便衣警員未有按警察通例佩戴或出示委任證。辛回應稱,據內部指引,出示委任證的大原則是同事正接觸市民、同時行使警員權利,因此毋須特別提點同事,又稱不能期望警員在處理「糾纏現場」時出現委任證。