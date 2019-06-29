【逃犯條例】被問有否引「內地資源」應付示威　警官：是好提議

港府宣布「暫緩」《逃犯條例》修訂仍未能平息民憤，料下周一（7月1日）是回歸紀念日，料又有大量市民上街參加七一遊行。警方今日（29日）舉行記者會，簡介七一升旗禮及遊行的人群管理及特別交通措施安排時，中區警區副指揮官辛子健被問到警方有否借助外來（例如內地）資源協助處理七一人群，他笑著回答「是一個好提議（it is a good idea)」，但稱據他所知至今沒有；他其後才改口稱「由由頭到尾無諗過有呢個需要」。

警方29日起已封鎖會展半島的道路，外面架設藍色水馬，並有警犬協助巡邏。（梁鵬威攝）

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警方在記者會上多次被問及出動多少警員、是否回歸以來最大陣容，中區警區副指揮官辛子健均以「行動細節不便透露」回應。

答中文才改稱「無諗過有呢個需要」

而BBC記者就以英文問到，警方有否借助外來（例如內地或其他地方）資源協助處理七一人群（Have you brought in extra resources from outside? Maybe mainland or other areas? Or all Hong Kong Police?），他笑著回答「是一個好提議（It is a good idea)」，但稱據他所知至今沒有。

《香港01》記者再以中文提問要求解釋何為「好建議」，以及警方未來是否打算，又或有否考慮過，尋求中國解放軍或駐港部隊的協助時，辛子健稱，首次聽到有關建議，在開放式思維下認為屬好提議，「我係第一次聽，所以覺得係好嘅意見，但好嘅意見係咪一定實行到？又或者係咪一定會實行？其實就絕對唔係，我可以好肯定話你聽，我哋現階段，由頭到尾無諗過有呢個需要，至於日後會唔會？假設性問題，我答你唔到。」

警方多次被問到七一動員的警員人數，中區警區副指揮官辛子健（左）均以「行動細節不便透露」回應。（鄧穎琳攝）

呼籲有意示威市民主動聯絡警方

一如以往七一升旗禮，示威區將設於灣仔萬麗海景酒店對出，警方將按容納人數，進行風險評估，作適當安排，現時未能評估可容納多少市民。警方中區警區副指揮官辛子健解釋，升旗禮的示威區會因應地形安排，但有機會不只一個團體在場，需要協調。他呼籲有關團體盡早與警方聯絡，提供日期、時間、地點，人數及集會目的，以便警方預留足夠時間及人手協調。辛子健提醒，根據《公安條例》超過30人的遊行及超過50人的集會均需向警方申請不反對通知書。

不過，近日多次遊行示威並非有組織，而是由零散市民自發。辛子健表示，在法例上有關人士是毋須通知警方，但呼籲市民與警方聯絡，以便協調。

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辛子健表示，警方與示威者並非對立面，而是伙伴關係，警方要確保示威者合情、合理、合法表達訴求。（余俊亮攝）

副指揮官：警方與示威是伙伴關係

副指揮官辛子健又指，警方與示威者並非有對立面，而是伙伴關係。警方要確保示威者合情、合理、合法表達訴求，而他相信大部分示威者不是「搞事」。他認為大部分參與遊行的市民也有相同目標，重申警員由始至終希望幫助市民完成遊行和表達訴求，「市民如非認為警方存心對抗，當日活動應該會水到渠成。」

警方處理「糾纏現場」或未能出示委任證

另外，本月多次有市民投訴在示威或遊行中，執行警務的便衣警員未有按警察通例佩戴或出示委任證。辛回應稱，據內部指引，出示委任證的大原則是同事正接觸市民、同時行使警員權利，因此毋須特別提點同事，又稱不能期望警員在處理「糾纏現場」時出現委任證。