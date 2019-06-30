劉怡翔：正籌備「積金易」中央平台　周三向立法會交首階段建議

財經事務及庫務局局長劉怡翔今日（30日）發表網誌，指政府和積金局正籌備建立「積金易」中央平台，並將於星期三（7月3日）向立法會提交首階段的立法建議，修訂《強制性公積金計劃條例》，賦予積金局明確的權力以成立全資附屬公司，料2022年完成開發中央平台，並分階段投入運作。

劉怡翔表示，自2000年起建立的強積金制度，現時已有84%的總就業人口獲強積金計劃、職業退休計劃、法定退休金或公積金計劃保障。他指，政府已委託積金局擔任項目執行機構，負責建立、擁有和營運中央平台，並將於星期三（7月3日）向立法會提交首階段的立法建議，修訂《強制性公積金計劃條例》，賦予積金局明確權力，成立全資附屬公司，作為建立、擁有和營運中央平台的法律實體，預料2022年完成開發中央平台，並分階段投入運作。

財經事務及庫務局局長劉怡翔今日（30日）發表網誌，指政府和積金局正籌備建立「積金易」中央平台，並將於星期三（7月3日）向立法會提交首階段的立法建議。（資料圖片）

劉怡翔續指，中央平台不只是一個數碼化的基礎建設，同時牽涉所有強積金制度持分者的改革管理過程，劉怡翔又謂中央平台會提供更方便易用、同時又安全的流動服務，其中包括方便用戶檢索不同計劃下的強積金帳戶、追查供款記錄、查詢結餘、轉換基金和計劃，以及申請提取權益等。

另外，「積金易」平台會中央管理計劃成員的戶口，劉怡翔解釋平台能夠提升強積金計劃行政工作的可靠程度、準確性和運作效率，並在系統更新和維修保養方面享有規模效益之利。同時，可讓積金局和受託人，有機會仔細地檢視並精簡現時計劃受託人的行政工作程序，從而減輕受託人相應的規管工作和負擔，有望減省相關支出。

長遠而言，中央平台為未來實施「全自由行」作好準備，讓打工仔可更靈活地轉移強積金權益到他們自己選擇的受託人及計劃。