【理財．MPF】強積金要供得精明　一文睇哂七大基金種類及特點！

大部分打工仔都逃不過供強積金的命運。雖說MPF的供款金額只佔月薪的5%（每月供款上限為1500元），但正所謂少數怕長計，認識一下強積金基金種類及特點，便能選擇最適合自己的強積金計劃。

強積金說到底都是一項投資，如不熟悉產品（資料圖片／潘思穎攝）

在強積金制度下，受託人均會提供一個或以上的強積金計劃，而每個計劃均設有多個不同的成分基金，供計劃成員選擇。法例規定，每個強積金計劃須至少提供一個強積金保守基金。

此外，為了配合計劃成員的不同承受風險能力，市場上所有強積金計劃均提供其他投資基金選擇，由增長穩定的低風險基金，以至增長潛力較大的高風險基金不等，而大部分強積金計劃都有提供下列七個種類的基金。

七種強積金基金種類（按圖了解）：

1.【強積金保守基金】 屬低風險的投資產品，只可以投資在港元資產（可以是短期銀行存款或短期債券）（資料圖片）

+ 2

1. 【強積金保守基金】

法例規定，每個強積金計劃須至少提供一個強積金保守基金。強積金保守基金是一種貨幣市場基金，只可以投資在港元資產，而該等港元資產可以是短期銀行存款或短期債券。基於其投資性質，強積金保守基金屬低風險的投資產品。應注意的是，在某些情況下（例如高通脹時），強積金保守基金的回報未必能跑贏通脹，甚至可能出現負回報。

2. 【貨幣市場基金】

貨幣市場基金一般投資於優質的短期有息證券，藉以賺取較儲蓄存款為高的回報。 一般而言，貨幣市場基金只限投資於到期日較短（一般不超過90天）的投資工具，投資於貨幣市場基金的風險因而較低。

3. 【保證基金】

保證基金為計劃成員提供若干形式的保證，該等保證一般包括本金保證或最低回報保證。一般而言，保證人會就提供的保證收取保證費或儲備費，而保證基金可以是投資相連（即基金回報取決於基金資產的表現）或非投資相連（即基金回報並非取決於基金資產的表現）。

現時強積金市場上大部分保證基金均提供有條件保證，即計劃成員須符合若干條件才能獲得保證；而無條件保證則指在沒有條件限制的情況下仍會作出保證。對於提供有條件保證的基金，請特別留意有關的保證或附帶條款，例如：鎖定期、提取條件、 取消或修訂保證等。

如計劃成員未能遵守保證基金的保證或附帶條款，便不能享有所提供的保證。因此，在投資於保證基金前，請先詳閱相關細節，以瞭解各項保證或附帶條款。保證基金被視為風險較低的基金。然而，保證人仍有可能無法提供所保證的回報率。此外，如所投資的保證基金投資於保險單，便須留意相關保險公司的信貸風險。

4. 【債券基金】

債券基金投資於由政府、公營機構、銀行、商業機構或多邊國家機構（如世界銀行）所發行的債券或債務工具。這類基金所投資的債券，必須符合強積金法例規定的最低信貸評級或上市規定。債券基金的回報，主要來自債券的利息收入，或在市場上買賣債券所賺取的利潤。債券基金一般屬於投資風險較低的基金。債券價格可能受利率波動、匯率波動及債券信貸評級的變化因素影響，因而令債券基金的價格及回報同樣受到影響。

5. 【混合資產基金】

混合資產基金主要投資於債券和股票。不同的混合資產基金的風險水平各異，主要視乎股票與債券的組合比例而定。這類基金的風險水平一般介乎債券基金與股票基金之間，投資於股票的比例越高，基金風險便越高。請細閱要約文件 (或稱銷售文件) 或其他關於基金的最新資料，以瞭解基金的附帶風險。

目標日期基金是一種特別形式的混合資產基金，把投資組合與目標日期掛鈎，基金內的資產組合會隨着目標日期越趨接近而調整。基金在較早階段持有較高比重的股票，藉以提升資產增長的機會；而在臨近目標日期時，則會逐步增加較保守資產（如債券及現金）的比重。

6. 【股票基金】

（資料來源：強制性公積金計劃管理局）

股票基金主要投資於在核准股票交易所交易的股票，旨在通過股票的資本增值，賺取較高回報。股票基金的風險一般較其他類型的基金為高，其回報或會受多種因素影響，例如股票市場的波動及匯率變化等。如果基金所投資的股票以外幣作為計價貨幣，當該外幣貶值時，基金價格亦可能隨之下滑。股票基金經常按所投資的股票市場地區來命名，主要分為單一地方股票基金（例如香港股票基金）、地區性股票基金（例如亞洲基金）及環球股票基金。

7. 【指數基金】

指數基金的唯一投資目標，是追蹤個別市場指數的表現，例如恒生指數、標準普爾500指數或iBoxx債券指數等。典型的指數基金以被動形式管理，即基金的成分股會根據所參照指數的成分股比例進行買賣，從而令基金的表現與所參照的市場指數的表現相近。指數基金的交易次數通常較積極式管理基金為少。指數基金持有人所需支付的行政和管理費因而一般亦較主動式管理的基金為少。

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O