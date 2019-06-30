【逃犯條例】藍白衣撐警者企滿添馬公園　大學生批不應合理化包圍

立法會議員何君堯今日（30日）下午在添馬公園發起「撐警隊，護法治，保安寧」民間聲援集會，支持警察執法及借集會為他們打氣。在下午三時許，逾千名撐警、穿藍色或白色衣服人士湧入添馬公園。有今早剛參觀軍營的八旬老翁在烈日下仍堅持參與，直言「香港警察是最好」，警告「若（反修訂示威者）做得太過份，香港自由進一步收窄。」有出席撐警集會的大學生，認為不應過於執著「撤回」字眼，把包圍政府合理化。

今年85歲的林伯認為特首林鄭月娥已向市民致歉，贊成警方強硬對付示威者。（勞敏儀攝）

今年85歲的林伯用英文向記者表示，「Hong Kong police、one of the best」，指家中五代人均住在香港，認為近年的香港警察是歷年最好，「若不放催淚彈，人哋以為你放軟手腳、軟腳蟹咁，佢哋愈來愈勢兇，喺其他國家唔會咁客氣，如果係國民黨政府你無咗命十世喇。」林說，奉公守法的市民不用擔心《條例》通過，「唔犯法無人會為難你；若（反修例示威者）做得太過份，香港自由進一步收窄。」

他認為，特首林鄭月娥已向市民致歉，「大家收手啦，你想佢點啊？若情況持續惡化，強佔馬路，我贊成警方強硬對付，例如繼續使用催淚彈，否則政府只會變成跛腳鴨。」

立法會議員何君堯聯今日（30日）下午在添馬公園發起「撐警隊，護法治，保安寧」民間聲援集會，支持警察執法及借集會為他們打氣。（洪嘉徽攝）

就讀大學一年級、首次參與撐警集會的中大生張同學表示，自己反對《逃犯條例》修訂，但認為不應為此造成社會撕裂；又指6月10日凌晨衝擊「太離譜」、行為不理性，直言不應以偏概全批評香港警察，當示威者暴力衝擊，警察才會出武力鎮壓。她認為，政府已經宣布「暫緩」，認為示威者應給予一個下台階，不應過於執著「撤回」字眼，也不應把包圍政府合理化。

對於6.12警方的清場手法，她認為「（催淚彈、橡膠子彈）有必要就用，對付非法集會、唔肯撤退人士，我覺得示威者係暴力，但唔肯定警察係咪。」至於仁濟和伊利沙伯醫院警崗上周二起無人駐守，改為在醫院附近加強巡邏，她認為「醫院無理由成為逃犯避難所，政府及醫院有責任把犯罪者繩之於法。」

在下午三時許，逾千名撐警、穿藍色或白色衣服人士湧入添馬公園。（盧翊銘攝）

出席集會的張太認為，可成立獨立委員會徹查事件，也建議示威者應派代表與政府官員會面，而非訴諸暴力。她說，政府在推行條例是過於急進及欠廣泛諮詢，又指警方近日的處理方法是被「逼虎跳牆」，「人有情緒、有底線，佢哋緊守崗位及長時間工作。」