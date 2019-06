【逃犯條例】何君堯：香港欠警方一句「多謝」　呼籲市民今日撐警

政府推動《逃犯條例》修訂爭議持續,引起多場大規模示威遊行,其中於6月12日的金鐘警民衝突,加上近日兩次的圍堵警總行動,警民關係每況愈下。建制派立法會議員何君堯於港台節目《給香港的信》中表示,警方在種種的衝突下受到不公平對待,直言香港若沒有警察,或會演變成去年12月巴黎衝突,事情變得更「糟糕」;他認為香港市民欠警察一句「多謝」,呼籲市民參與今日(30日)舉行的撐警集會。

何君堯預料,將有兩三千人參與他所舉辦的「630撐警察,保法治,護安寧活動」。(劉錦華攝/資料圖片)

200萬名參與遊行的市民 是泛民「謊言下的受害者」

何君堯在信中指,《逃犯條例》修訂完全符合國際慣例和聯合國的指導方針,他從沒想過《逃犯條例》修訂會引起軒然大波,更令香港成為國際風頭,批評泛民主派對條例修訂理解有誤,並將修訂「妖魔化」成「送中」條例,意即著將香港人遣返中國,危害港人自由。他直指6月16日200萬名參與遊行的市民是泛民主派「謊言下的受害者」(there were two million of them fallen victim to their lies.),尤其學生應以教育為首,不應受「激進的政治策略」而斷送自己的將來。

若不將示威定性為「暴動」 立法會將受到攻擊

就6月12日金鐘爆發警民衝突,何君堯認為立法會大樓完全被圍困,有示威者試圖突破警方防線,他認為警方若不將示威定性為「暴動」,立法會將受到攻擊。他續言,行政長官林鄭月娥早前宣布暫緩修訂《逃犯條例》是「明智之舉」,惟她的道歉造成香港警察士氣低落,在政治光譜下受到不公平對待,坦言警察部隊需要市民支持,香港市民欠警察一句「多謝」,同時呼籲市民參與今日(30日)舉行的撐警集會。