【逃犯條例】團體警總外集會　向警舉心心手勢　倡6.30為撐警日

有團體在灣仔警察總部外舉行集會，支持警方在多日示威活動中執法，眾人不時高叫「支持警察、加油警察」，並向警方代表遞交感謝信和感謝旗，又不時向途經的警員投以心心手勢以示支持。 愛護香港力量秘書長李家家稱，倡議今天為撐警日，她指香港人賴以有警察執行職務，強調有一群人默默耕耘，保障市民生命財產，故倡議撐警察日，令警察知道香港人其實是支持他們。

團體向警員豎大姆指及舉心心手勢。（羅家晴攝）

愛護香港力量約30人參與集會，眾人不時高叫口號，更以三種語言表達對警方支持，先以廣東話稱警察「你們是香港驕傲」、「你們委屈了」、「你們辛苦了」等口號；其後又以普通話稱「你們是最好的」；再以英文稱「You are the best」。

李家家指，倡議6月30日為撐警日，強調有一群人默默耕耘，保障市民生命財產，她稱「如果你無搞野，我相信全港市民係屋企出入，無理由有個警察拎棍打你，呢個係無可能架嘛，雙方一隻手掌拍唔響，總係有個磨擦先發生呢樣野」。

對於警方在6月12日投放逾150枚催淚彈及橡膠子彈驅散示威者做法是否恰當，她稱不了解警方的準則，但看到當日警方遭襲擊，幾乎以性命相駁，「暴徒要佢地死，當一個人要佢地死，我覺得應該要有適量反抗」，又指有關衝突場面若在美國、法國發生，催淚彈等已屬最低武力。

被問到會否支持成立獨立調查委員會徹查事件，李家家稱香港已有監警會，處理有關警務人員的投訴，她認為若為一件事另起獨立調查委員會，「監警會有何作用？一係就取消咗佢另起委員會，假如兩個會一齊調查，兩個結果聽邊個？」

團體向警員豎大姆指及舉心心手勢。（羅家晴攝）