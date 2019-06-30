慶委會創科音樂嘉年華　陳勇：兩日共30萬人到維園慶回歸

為慶祝國慶70周年及香港回歸22周年，香港各界慶典委員會一連3日（6月30日至7月1日）舉行「Greater Bay Festival 創科潮流音樂嘉年華」，並於今日（30日）連同「青海唐卡繪畫藝術精品展」舉行開幕禮，政務司司長張建宗、中聯辦副主任何靖、慶委會署理執行主席陳勇及慶委會籌委會首席會長龔俊龍出席擔任主禮嘉賓。陳勇表示昨日（29日）開始有30萬人到維園參加嘉年華， 慶回歸賀國慶。

張建宗肯定慶委會工作，對於是祖國一分子而感到自豪。（王珮殷攝）

出席活動的政務司司長張建宗，致辭時感激慶委會過去致力舉辦弘揚愛國愛港精神的活動，並感謝慶委會支持特區政府工作。他又對於自己是祖國的一分子感到自豪，指出中國近年快速發展，香港亦受惠於中國的發展，有著雙重優勢。

他又重申，今屆政府投資超過1,000億元於創科工作，嘉年華集合各方創科人才支持及參與，展出5G網絡、智能燈柱，青年人創業攤位及人工智能機械人等創科成果，非常難得。

陳勇：香港太陽永遠都在

陳勇於開幕禮致辭時表示，雖然近日天氣有風雨，但堅信香港的太陽永遠都在，正能量亦一樣。他表示，慶委會過去一直舉辦弘揚愛國愛港精神的活動，今年適逢回歸22周年及新中國成立70周年，全港18區共有360項慶回歸活動，嘉年華是一大重頭戲。

他希望大家透過一系列的活動感受香港的和平及安全，並歡迎外地旅客到香港一同慶祝這個普天同慶的節日，讓香港永遠充滿愛和正能量。

嘉年華主題為創科，符合政府希望發展大灣區創科中心的目標，亦有提供全港唯一的5G體驗。他亦分享昨日（29日）於嘉年華參加VR體驗，因為跟從規則所以成功模擬駕駛飛機的經驗，指「守規矩才會安全」。他亦鼓勵愛好化學的市民參與唐卡展覽，欣賞由20多種顏料畫成的畫作。