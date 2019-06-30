【逃犯條例】寵物展遭腰斬　傳大會定性「天災」拒賠　主辦方否認

反《逃犯條例》修訂的風波持續，有網民號召於明日（7月1日）的升旗禮包圍紫荊廣場，政府基於安全理由，宣布自昨晚（29日）起封閉灣仔會議展覽中心及附近一帶道路，令正在進行的寵物用品展及家居博覽需提早一天腰斬，眾多參展商被殺個措手不及。 有參展商引述主辦單位聲稱今次事件屬「天災」，又指「政府唔賠我哋都無得賠」，即使連參展費亦未必能取回。主辦商發言人回應稱，從無對外、包括對參展商指取消第三日的展期是涉及「天災」，主辦方亦不同意取消原因是涉及「天災」的說法。

（Biopet_-_HK_寵然有限公司FB專頁截圖）

會展附近的封鎖安排，令原定展期至今日（30日）才結束的寵物用品展及家居博覽需提早一天、於昨晚九時完結。主辦機構「展覽集團」昨日透露，將於稍後與參展商及會展洽談賠償問題。

參展商之一、「Biopet 寵然」今日在其社交網站專頁的帖文留言指，「大會話係天災喎，政府唔陪（賠）我哋都冇得賠」，又透露「想攞返展場費唔使旨意冇得退」。《香港01》正聯絡該參展商了解與主辦方商討的細節，暫時未獲回覆。

警方自6月29日起封鎖會展半島的道路，外面架設藍色水馬。（資料圖片／梁鵬威攝）

主辦單位否認並澄清：從無對外指取消展期涉「天災」

主辦機構「展覽集團」發言人黃大鈞回覆查詢時澄清，「展覽集團」並沒有對外包括參展商，指取消第三日的展期是涉及「天災」，亦不同意取消原因是涉及「天災」的說法，集團亦不知道為何有這個說法傳出來，但暫未能回覆關於展商賠償問題。

因應政府要求，會展30日起封閉，寵物展提前結束。（優質寵物用品展Facebook）

主辦方：已向會展及貿發局要求討論賠償

展覽集團其後發聲明稱，政府宣布關閉會展屬事出突然，聲明重申對展期取消感到非常無奈及失望，展覽集團與參展商皆蒙受極大損失，已正式去信要求會展及相關部門洽商補償事宜；聲明透露，展覽集團亦已委托律師研究追討事宜。

發言人黃大鈞補充指，已向會展及貿易發展局要求討論賠償問題，但至今仍未獲正面回覆；他又指展覽集團是中小企，無預期會發生今次的情況，集團同樣是受害者，希望能爭取到合理賠償。他稱明白部分參展商認為做生意的機會較金錢賠償重要，集團會再研究有無空檔再舉辦同類展覽的可行性。

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