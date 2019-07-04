【DSE放榜2019】出身基層不忘回饋社會　港大生設補習社助清貧生

鄺慶添是一個學霸，2017年的中學文憑試中，他獲得了六科5**的好成績，順利入讀香港大學的「神科」國際商業及環球管理，出身層基的他，去年與朋友集資開設一間名叫「博仁」的補習社，以「過來人」及「學霸」的身份，為師弟師妹補習。 深知貧寒學生無錢補習辛酸的他，在與朋友經營的補習社上，亦有特別照顧家境貧寒的學生，可以獲豁免或半費減免補習費用，夢想成為企業家的他表示：「錢不是最重要的，如何讓社會資源更好的分配才是重要的。」鄺慶添的努力亦令他獲頒香港賽馬會獎學金。

成立「博仁」補習社的時候，鄺慶添向父親借了幾千塊，和朋友們集資租下了炮台山的一個房間。短短一年間，已經有100名學生在他的補習社內補習，更已為一定數量的貧困學生免費或半費補習。

冀未來能成企業家

儘管家境不好，但是鄺慶添從來未視賺錢為第一要務，他強調在自己有能力的時候要去幫助別人，他並致力成為一個企業家，在香港開設更多類似的社企業。

出身基層 從無零用錢 每日自己做飯

回想起過去的日子，鄺慶添頗有感觸。他憶述自己在中學期間，父母從來沒有給過他零花錢；返學的日子裡，他更需要早上6點起身，為自己準備午餐：「中學就讀名校，好多學生午餐會出去吃。我一次也沒有去過。」

生活雖然艱苦，曾是新移民的鄺慶添卻形容自己擁有三個「幸運」：來港時有幸遇到好的老師和同學，給了他許多學業及生活方面的幫助；升讀中學時，有幸可以去到一間好的學校讀書；以及2017年DSE考試，有幸可以考獲六科5**的好成績。

鄺慶添是一個學霸，2017年的中學文憑試中，他獲得了六科5**的好成績，順利入讀香港大學就讀國際商業及環球管理。（袁澍攝）

曾用免費券體驗過補習社：有能力時要去幫人

厚積薄發，正是因為有這三個「幸運」，鄺慶添才能入讀香港大學，並於志同道合的朋友一起開創補習社。因為不想加重父母的負擔，即使在中五、中六，鄺慶添也沒有花錢參加補習，只有在獲得香港傑出學生獎時，用獎品附贈的免費補習券，才短暫體驗過一段補習社生活。

雖然讀書有天分，加上後天十分努力，但鄺慶添認為在現今的教育制度下，補習與否，對成績的好壞有着不少影響，「所以只要是學生過來，我們一定收。家境不好的，就減免學費。」

鄺慶添表示，這種心態與父親的教導很有關係。雖然家境不好，但是父親經常教導他，「當你有能力的時候，也要學會去幫人。」

回想起過去的日子，鄺慶添頗有感觸。他希望自己可以按照「博仁補習社」的模式，多開一些可以幫助到他人的企業，改變世界。（袁澍攝）

夢想成為企業家 發達時要捐出95%財產

開設補習社之後，鄺慶添對未來的規劃越來越明晰，他希望自己可以成為一個企業家。鄺慶添直指「社會的資源已經好多，但是分配有問題」，他希望自己可以按照「博仁補習社」的模式，多開一些可以幫助到他人的企業，改變世界。

鄺慶添表示，錢不是最重要的，自己曾和志願成為科學家的朋友約定，等某日發達了，二人便會捐出財產的95%回饋社會，「我要做一個giver（貢獻者），而不是一個taker（索取者）。」