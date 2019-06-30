【逃犯條例】撐警人士惡意針對記者　記協、攝記協發聯合聲明譴責

《逃犯條例》修訂引起社會巨大爭議，亦使警民關係緊張。立法會議員何君堯今日（30日）在金鐘添馬公園發起集會，支持警察執法。在集會中，多名前線記者受到集會人士辱罵、遮擋鏡頭、潑水、吐口水、扔泥土、拍打鏡頭甚至腳踢襲擊。《香港01》記者，在場目擊有記者被拍打鏡頭，以手機拍片留證據期間，亦被示威者腳踢；大公報記者亦被襲擊。 香港記者協會及香港攝影記者席協會發布聯合聲明，嚴厲譴責相關行為，認為有關行為「極具惡意」，而且針對記者，嚴重危害記者安全，損害新聞自由，削弱公眾知情權。

香港記者協會及香港攝影記者席協會聯合聲明列出4個案，包括：

1. 在立法會議員入口2號外，一名女子拍打眾新聞攝影記者的鏡頭，現場記者表名身份後，該名集會人士再用腳踢中《蘋果日報》攝影記者的攝錄機以及另一名文字記者，最後由現場警察帶走。

2. 《立場新聞》一名實習記者在立法會示威區被集會人士辱罵「做雞」，該記者已多次表明記者身份，集會人士仍繼續辱罵，更向在場其他記者挑釁，及後更有一名示威者向現場記者吐口水，然後匆忙逃去。

3. 一名《壹週刊》的記者在立法會示威區採訪時，遇到集會人士挑釁「出嚟隻揪（出來單挑）」，又被集會人士用雨傘作勢襲擊及用水潑向鏡頭。

4. 有線新聞的採訪車亦被集會人士插上中國國旗。

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前線記者遭撐警人士辱罵挑釁

香港記協及攝影記者協會表示，現場的前線記者採訪期間，均佩戴記者證，更有記者已穿上印有「press」字眼的反光背心，惟集會人士仍然針對記者辱罵及挑釁，認為以上行為極具惡意。聯合聲明中指，集會人士的行為危害記者安全，踐踏新聞行業的專業，兩個協會均嚴厲譴責，並促請集會人士冷靜，尊重前線新聞工作者。