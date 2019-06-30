【逃犯條例】失聯維權律師高智晟妻子到港　明參與七一遊行籲上街

《逃犯條例》修訂風波引起連串示威遊行，明日（7月1日）七一遊行，料再有大批市民上街。中國維權律師高智晟的妻子耿和，昨日（29日）抵港，表明會出席七一遊行。 耿和表示，自流亡美國後，從未再踏足過中國的領土，今次到港主要想參與七一遊行，認為撤回修例必須堅持到底，「否則我的命運就是你們所有香港人的命運。」

高智晟為內地維權律師，曾獲諾貝爾和平獎提名，由於多次為法輪功、地下教會辯護受當局打壓，2006年被吊銷律師執照，隨後更被控「煽動顛覆國家政權罪」，被判有期徒刑三年，緩刑五年，之後屢次被與外界失聯。2011年，他的緩刑被取消，入獄3年，2014年獲釋時，據當時傳媒報道，精神、肉體都受到嚴重傷害，記憶、語言能力衰退。高之後一直被軟禁，到2017年8月失蹤，至今下落不明。

耿和：今次離家最近

其妻子耿和早於2009年已流亡美國，自此再沒踏足中國領土，今次是她首度訪港。她坦言，流亡十年，今次是離「家」最近的距離，惟始終無法與家人見面。她直言，不明白為何為了公義，卻要過上痛不欲生的生活，全家被打壓，「誅連到十年也回不到家」，並一度哽咽：「不知道為什麼不能回家。」

耿和表示，在美國有留意《逃犯條例》修訂風波，當得知6月16日有200萬港人上街反修例時，感到十分振奮。她又稱，本身只是一名家庭主婦，特別膽小，但當丈夫受到酷刑「就讓我和女兒站起來了。」今次到港亦得到兩名子女支持，希望參與七一遊行發聲。

耿和表示，內地不時以尋釁滋事罪，或顛覆國家政權罪等令異見人士入罪，擔心香港通過修例後，全部維權人士都會被引渡到內地，認為必須撤回，否則情況更差，「這是底線，不能退讓。」她又認為，修例涉及每一個人，｢(否則)我的命運就是你們所有香港人的命運。」

耿和稱，至今與兩名兒女仍被內地通輯，其在內地的家人，亦要定期到派出所報道。她憶述丈夫出獄時，臉部變成白色，門牙亦掉下；2017年又｢被失蹤｣，至今已685天，即使委託律師向司法部及公安部追查，都始終未有下落。

過往有維權人士到港時，都曾遇到阻撓，甚至被拒入境。耿和表示，今次低調到港，先從美國前往日本，再轉機到香港，未遇阻撓。