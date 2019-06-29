【逃犯條例】勿讓香港承受血的控訴

周六（29日）下午3時許，教育大學一名懷疑患有情緒病的21歲女生墮樓身亡。由於她墮樓前曾在梯間牆壁上用紅筆寫上反對修訂《逃犯條例》的字句，提及「一定要堅持下去，強烈要求全面撤回條例，收回暴動論，釋放學生示威者……」不少網民聽到噩耗後，紛紛哀悼，並把怒火引向當局。 這名女生為何輕生，原因可能複雜，但牆上字句多少反映了其情緒受到崩緊的社會氣氛影響。修例風暴使得官民關係撕裂，已是不爭事實，政府責無旁貸，須以積極態度回應社會訴求，降低民怨；與此同時，無論是建制還是反對陣營的一眾從政者亦要反躬自省，不應再推波助瀾，導致社會對立愈演愈烈。

根據傳媒報道，死者年初與男友分手後，患上情緒病，並在北區醫院精神科求診，3月時更曾在家中企圖自殺。由於墮樓事件發生不久，案情有待進一步調查，但單憑死者在梯間牆壁留下的字句，修例極有可能影響她的情緒，繼而做出傻事。較早前，另一名市民梁先生懷疑因相同的理由而輕生。如今再有市民輕生事件與修例扯上關係，這是任何熱愛香港的人都不願見到的。

事實上，自從政府宣布「暫緩」修例後，一味採取龜縮態度，對撤回「暴動」定性顧左右而言他，對成立獨立調查委員會調查6月12日衝突，乃至全面檢視這一波社會矛盾爆發的深層次原因的理性訴求不聞不問。這次社會運動走在最前線的是一個個血氣方剛的年輕人，他們承受着在撕裂社會裏看不到未來的的無力感。年輕人容易亢奮，同樣也會焦慮和不安，當他們的訴求得不到任何回應，怎能不感到沮喪，而絕望情緒也會驅使一些人走入極端。

「01觀點」已多次指出，包括政府官員和一眾從政者，他們的無能或挑撥，是造成社會撕裂的根本原因。這名女生的不幸是一個警告，它提醒為政者必須負起責任，修補因修例而引發的社會撕裂。否則，香港便永遠在這種撕裂中空轉，到時沒有人是贏家，所有人都是輸家。

血的教訓使人痛心，哀傷和憤怒都是可以理解的，但大家必須盡快冷静下來，好好思考如何令香港重新出發。負面情緒會在社會傳染，所有人——包括政府官員和市民——都必須力挽狂瀾，不要讓無力感和怨忿坐大。我們必須在下一場悲劇之前，叫停它的出現。