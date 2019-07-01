【71遊行】遊行人士：普選落空、政府未紓怨氣　青年和平變激烈

七一遊行前夕，有反對修訂《逃犯條例》的示威者衝擊立法會門外玻璃。出席遊行的人，有人質疑示威者動機，也有人理解示威者行徑。一對高舉寫有「守護孩子」黑色雨傘的夫婦，就認為青年把行動逐步升級，只因多年來得不到政府回應訴求，本欲和平表達聲音的人也被迫至更趨激烈。夫婦二人指，未來青年在哪，他們也會繼續同行。

民陣今日舉行七一遊行。（余俊亮攝）

+ 32 + 31 + 30

何先生高舉寫有「守護孩子」，他稱6月12日當天與太太身處金鐘示威區一帶，眼見參與示威的青年只是和平集會，卻被警察驅離。何太形容參與示威的青年是無私地守護香港市民：「佢哋係豁出自己前途，甚至性命的安危，我覺得應該畀佢哋一個公道。」她批評政府將6.12定性為暴動，是不公平。

她直言，青年如此不滿及憤怒，歸根究底，是因政權出爾反爾，在2014年政改爭議未有實現普選令「冰封三尺」，多年的壓迫促使青年把行動升級：「啲細路初期好理性㗎，用一個和平手法，希望透過建制、選舉入去立法會，將聲音帶出嚟，但一次又一次睇到佢哋將唔同意見嘅人DQ。咁就見到見到香港人嘅自由好危險，如果我哋唔出聲，我地下一代同再下一代都會受罪。」

何生和何太手持寫有「守護孩子」的雨傘，稱會繼續與青年同行。（鄭翠碧攝）

對於今天有示威者再度升級行動，衝擊立法會，她認為在一場群龍無首的衝突中是難免的，理解個別人士過激的行為。

何太認為，林鄭月娥必須撤回暴動定性、徹查警察濫權，惟不同意林鄭現時下台：「呢個亂局應該由佢呢個始作俑者收拾返。」

徐先生自己製作「一個也不能少」的標語，希望青年不再犧牲自己。（鄭翠碧攝）

而徐先生就高舉寫有「一個都不能少」的標語，他稱近日看到有香港人自殘的新聞，感到傷心、難過，又直言不應為一個不體恤民情的政權而犧牲，應該「一個都不能少」。他坦言，雖然目前香港看似無希望：「如果有少少轉變，都係好值得活下去嘅理由，例如爭取到『暫緩』。」他補充，雖然未來香港似乎只會愈來愈差，但也應留下性命，繼續走出來「爭取幾多得幾多。」

他續指，認同民陣今次爭取重啟政改的口號，認為香港人要有真普選的權利，因為若行政長官選舉制度仍是「畸形」，當選的行政長官也只會是西環控制的人：「我哋唔係額外爭取全新嘅嘢，呢個係好耐之前承諾過㗎！」

另外，彭小姐與丈夫及4歲兒子、2歲女兒一同遊行，她稱反對《逃犯條例》及不滿警察射擊和平示威者

，帶同年幼子女遊行是希望子女明白自己的權利，「希望佢哋明白，政府唔係皇帝，佢係應該為市民服務，如果佢做得唔啱，市民有權利出聲，如果唔係，不如返去帝制！」

對於今天衝擊立法會的示威者，彭小姐稱尊重青年選擇用自己方法去抗議，應給予空間讓他們一試是否有效，「我哋而家好和平出嚟行，行完有冇用啊？事實上又好似真係冇乜用。」若子女長大欲走到前線抗爭，她稱也會尊重，「只要佢講到佢嘅理據，佢知道自己做緊咩，就ok。」