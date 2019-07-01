【71遊行】遊行中的回收者：上街兼清理垃圾只是「做返人做嘅嘢」

七一遊行當中，遊行人士吳先生拖著一輛廢物回收車參加遊行。吳先生表示，他曾經參加過數次的遊行，每次都有在遊行結束後幫忙清潔，而這一次則在遊行中幫忙回收膠樽，認為上街表達訴求同時清理垃圾，只是「做返人做嘅嘢」。

民陣今日舉行七一遊行。（余俊亮攝）

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清理垃圾只是「做返人做嘅嘢」

吳先生是一名曾在台灣留學的香港人，他說自己在台灣留學時，每次在台大外慢跑都會帶着垃圾袋協助清理四周垃圾。回到香港後，雖然少了跑步，但是則變為在遊行後清理地面上的垃圾。在上次的遊行後，吳先生甚至清理垃圾直至深夜1點才結束。他認為，清理垃圾其實是公民的基本義務及要求，他這個行為只是「做返人做嘅嘢」。

市民反應主動

《香港01》記者在看見吳先生時，他正站在一旁休息。他說下午2時由波斯富街出發，今次協助回收膠樽，因為其他的廢物回收分類比較繁複，他將會把回收後的膠樽及垃圾送到鄰近的環保觸覺中心，而這次的回收行動也是他自發性的，他表示遊行人士對他的回收行動反應主動。

左邊垃圾，右邊膠樽（鄭翠碧攝）

要麽撤回 要麽控告所以200萬人

至於這次出來遊行的原因，吳先生認為今次的修訂逃犯條例事件爭議極大，甚至令到大律師公會也表示反對，政府是絕對應該明言「撤回」條例。他稱，「暫緩」與「撤回」兩個字眼有着技術意義上的不同，暫緩就等於儲存遊戲一樣，可以隨時再開啟；而撤回的話，若然要再來，則是需要重新啟動遊戲一樣。

而對於暴動定性一詞，吳先生認為除非警察能把200萬人全部控告，否則暴動定性也應撤回。