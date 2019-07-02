【71遊行】教評會、教聯會譴責暴力　促政府將「暴徒」繩之於法

七一回歸日，示威者將行動升級，連番衝擊後成功闖入立法會大樓及會議廳，破壞歷屆立法會主席畫像及噴黑區徽等。 教育評議會發表聲明，「嚴厲譴責」金鐘地區及立法會範圍暴力衝擊，及刑事傷人行為；又呼籲學生切勿參與違法行為。 教聯會亦發表聲明，強烈譴責示威者以暴力衝擊立法會，直斥是「罔顧法紀」，又謂感謝警方緊守崗位，並要求政府盡快將暴徒繩之於法。

今午（1日）示威者將行動升級，衝擊8小時後闖入立法會大樓及會議廳。（羅君豪攝）

教育評議會聲明指出，嚴厲譴責今日金鐘地區及立法會範圍內，涉暴力衝擊及刑事傷人行為；並支持執法部門嚴正執法；建議舉行政府、議會、各界代表諮議會，收集意見改善施政；同時呼籲教育工作者緊守崗位；呼籲任何人，特別是學生切勿參與違法行動，以身試法。

而教聯會則於晚上8時發出「強烈譴責暴力行為」聲明，指今日凌晨起，一批「激進」示威者佔據多條主要街道，及屢次衝擊警方防線，拋擲腐蝕性液體，造成多名警員受傷，並直斥「示威者以鐵籠車撞毀立法會的玻璃門，企圖闖入立法會大樓內，場面極度混亂。」

教聯會指，強烈譴責示威者以暴力衝擊立法會，是「罔顧法紀，破壞公物，危害他人安全，擾亂社會秩序。」此外，教聯會又感謝警方緊守崗位，及要求政府嚴肅處理，盡快將暴徒繩之於法，回復社會秩序。