【立法會衝擊】湯家驊嘆香港失法治　陳弘毅批公民黨視法治為無物

資深大律師、行政會議成員湯家驊形容，回歸日22周年將會在歷史上被視為香港失去法治的一天。而港大法律學者、基本法委員會委員陳弘毅也表示，示威者闖進立法會內肆意破壞，情況慘不忍睹；他又狠批公民黨縱容暴力和明顯犯法的行為，「這是法律人的悲哀，也是香港的悲哀」。

每天把法治自由掛口邊者有何感想？

湯家驊今早在Facebook發文表示，回歸日22周年（7月1日）將會在歷史上被視為香港失去法治的一天，直言感到羞愧，又疑似暗批公民黨，「不知那些每天把仁義道德、法治自由掛在口邊的人有何感想？」

陳弘毅批評公民黨縱容暴力和明顯犯法的行為。（資料圖片）

法律人和香港的悲哀

陳弘毅昨日也在Facebook發文指出，即使議員有不同政見，也是在《基本法》和其他香港法律所規定的框架下為香港的整體利益進行立法工作，並相信絕大多數香港市民會同心譴責示威人士的所做所為，又認為持不同政見者應該在互相尊重的基礎上，通過理性討論，以合法的途徑解決其紛爭。他強調無論是身體或語言暴力，除非是法律允許，否則是違反法治、人權和正義。

對於昨晚公民黨發表的聲明沒有譴責或反對在立法會暴力衝擊和佔領行為，並把事件歸咎於政府，陳弘毅表示該聲明令其痛心，「其核心成員包括大律師的這個政黨竟然可以縱容暴力和明顯犯法的行為，視法治為無物，這是法律人的悲哀，也是香港的悲哀」。