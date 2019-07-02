【興德學校】陳章萍期內涉影子學生等多項亂政　至今被檢控僅一罪

屯門興德學校前年被發現有多宗亂象，包括聘用已被取消教師格並被禁入校張錦輝進入校園，之後更被揭發時任校長陳章萍在教育局職員到校調查時，呈上有關該張的假文件，因而被控使用文書罪，今 (2日)被裁定罪名不成立。 事實上，興德當時被揭校內的亂像不止如此，還包括迫請病假老師交餅卡、疑有影子學生等，當時陳章萍曾即召開記者招待會反擊指控，更灑淚表示自己多年來為學校付出，「我無功都有勞！」然而至今陳被檢控的刑事罪行，亦僅是使用假文書這一宗。

興德學校前校長陳章萍涉向教育局職員呈假文件被控。（資料圖片）

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現年46歲的陳章萍，2009年開始先後在屯門保良局香港道教聯合會圓玄小學、黃大仙伊斯蘭鮑伯濤紀念小學任職校長，至2011年轉至興德學校。

2017年，興德傳出陳涉聘用因虐打學生而被吊銷教席的男子張錦輝，張在校內擔任校長助理，陳被指向教育局呈交涉及張的虛假面試紀錄，最終張及陳均雙雙被控。

要老師上課時間到深圳派傳單

事實上，當年興德被爆出的亂象，並不止如此，有指陳在任時，有校內老師被逼迫在教學時間，往內地派收生傳單收生。

教師反映不滿被指非法集會

有家長因子女經常轉換班主任而向教育局投訴，校方因此舉辦家長座談會，有14名教師及副校長在會上集體表達不滿，獲在場家長響應。惟陳指他們參與「非法集會」，報警驅趕，事後有人遭停職及收警告信。

蘇志榮老師指在興德學校任校長助理的被告張錦輝的工作，包括向請病假的老師收餅卡。（林樂兒攝）

請病假要交餅卡慶祝病癒

除此之外，有老師透露每請一日病假，需交出6張餅卡或300元，以「慶祝自己病癒」；事無大小，老師都要寫悔過書或事件簿；教員室及茶水間安裝了閉路電視，畫面直接連至陳的手機。有老師因工作壓力求診精神科並住院治療。

校內有29名學生從未上課

更甚者，學校疑為騙取開班津貼，在某兩個學年批准29名從未上課的「影子學生」升班。有投訴文件顯示，在14/15學年中，就有9名分別就讀一年級及三年級的學生，整個學年沒上課，成績表亦寫明所有科目是「ABS」（即缺席），卻仍然獲准升班。

另外，有報道指，有屯門區的幼稚園教師表示，有內地家長曾出席興德學校開放日，按職員指示填交申請表，但該家長的心儀小學並非興德，以為交表只作留位之用，不知會因而失去報讀其他學校的資格，最終無奈入讀興德。

2017年興德學校影子學生事件，令大眾開始關心校長的權力是否過大。（資料圖片／余俊亮攝）

召開記者會澄清

面對眾多指控，陳章萍在事件於2017年暑假被傳媒揭露後，即偕校監及部份教職員召開記者會。陳辯稱，安裝閉路電視是因為學校曾發生失竊事件；買西餅是老師們「自行決定」；至於教育局要求暫緩解僱兩教師的信件，她會再作跟進。

指聘人過程同事負責

陳當時又否認呈交虛假的面試紀錄，並稱從拆信、篩選、聯絡應徵者、面試等程序，均各有同事負責，「公平公開，要過broad（董事會），法團校董會要通過。」而北上派傳單，則是她出任校長之前已有的政策。

缺席學生有請病假

她再道，缺席學生並非不上學，而是「請病假」，「佢哋有晒假紙，經正常程序，學校冇權唔俾佢讀。」她在會上數度落淚，批評教育局未審先批，對她不公平，形容多年來為學校付出努力：「我無功都有勞！」校監鍾佳榮則發聲明力撐校長，指陳「能力有目共睹，我相信她。」

前校長陳章萍，曾在教職員等陪同下因校政混亂問題見記者。（資料圖片）

教育局約見未現身

其後，教育局向校長陳章萍發警告信，指她違反《香港教育專業守則》和《教育條例》，並委任多名教育局人員及校外人士進入興德學校校董會。陳不但缺席教育局的約見，也未有出席校董會會議。2017年8月18日，全體24人的校董會以17投票贊成，決定罷免陳章萍。

罷免後向校方索償

她被罷免後，向校董會發律師信，指校董會單方面終止其校長職務屬錯誤決定，保留向有關當局反映的權利，及保留民事、刑事追究權利。她又入稟勞資審裁處，指被校董會無理解僱，索償約35萬元。審裁官則指，基於陳涉及刑事調查，將案件無限期押後，待全部刑事程序完結後再恢復聆訊。陳去年稱因連串事件後，她找不到工作，向校方等索償125萬元，將案件轉至高等法院審理。

校內有老師表明支持陳校長

是次使用虛假文書案是陳章萍首次就興德的事宜遭到檢控。案件中，有教育局人員指到校調查時，突然有超過20人敲門入會議室，眾人向他表示支持陳校長。他認為此事是校方指示，目的是增加他的壓力，當時感到不安。

一度被教育局委任成興德校董以整頓校政的雷其昌，曾批評陳章萍「拉一派、打一派」的分化教師手段，指她被解僱後學校問題已「95%解決」。未知這位引起牽連大波的前校長，日後會否因其興德之政再次被起訴。