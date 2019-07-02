【興德學校】前校長陳章萍涉用假文件　被裁定罪名不成立

屯門興德學校被揭聘用遭註銷教師資格的男子張錦輝，前校長陳章萍被指在教育局調查時，曾呈假面試表格而被控使用虛假文書罪，案件今午（2日）在屯門法院裁決，裁判官水佳麗指涉案的面試紀錄表是虛假，而被告亦知悉此事，惟控方未能證明被告向教育局職員呈交該虛假文件的意圖，遂裁定罪名不成立。陳當庭釋放。

辯方律師指被告陳章萍（左）不知道文件是假的。（林樂兒攝）

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陳章萍在庭外被問裁定是否公道，她未有回應。她再被追問就影子學生，及早前入稟控告校董會無理解僱等事宜，陳均未有作答。

被告陳章萍（46歲），否認一項使用虛假文書罪，指她於2017年5月24日，明知一份日期為2016年7月16日求職者面試記錄表格，即聘用張錦輝的文件屬虛假，仍呈上教育局，意圖使教局職員鄭國仁信納為真。

教育局收到投訴調查

控方案情指，教育局因收到有關興德學校的投訴，指該校疑聘用了已被取消教師資格的教師張錦輝，遂在2017年4月發信校方，要求取消與張的合約，校方事後回信稱張已沒有在校工作，惟局方仍接到投訴，教局職員鄭國仁同年5月24日到校調查，期間陳曾向鄭呈上涉案的虛假聘用文件。

調查期間有職員闖入稱支持校長

庭上透露，鄭與數名教局職員到興德調查那天，曾與時任校長陳章萍，與當時的校監及校董面談，惟會議期間，突然逾20人敲門進入，並表示支持校長，證人供稱覺一眾人等似是受校方指示，感到不安。。

前副校否認曾在文件上簽署

而當時的副校長何志輝則供稱，被指是假文書上的面試表格上，其簽名並非出自他手筆，與他的筆不乎，他亦沒有簽過這文件，何又稱他無印象曾面試過一名叫「張錦輝」的人，只似面試過一個叫「張鐘謙」的人。

陳沒有出庭自辯，但其律師稱陳在與教局職員會面當天，只是短暫見過文件，又指陳並不知該文件是假的。

案件編號：TMCC 2382/2018