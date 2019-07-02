【立法會衝擊】六宗教領袖聲明：對示威行徑感痛心　籲各方溝通　

有示威者昨日（1日）衝擊立法會，造成大樓嚴重破壞，滿目瘡痍。本港六大宗教領袖今日（2日）發表聲明，表示對此感到痛心。他們呼籲政府、持不同立場及意見的人士應放下執著，以真誠的態度開展溝通，令香港重回和平共融的軌道。

本港六大宗教領袖發聲明，對示威者破壞立法會的行為感痛心。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港佛教聯合會會長寬運法師、天主教香港教區宗座署理湯漢樞機、孔教學院院長湯恩佳、中華回教博愛社主席薩智生、香港基督教協進會主席蘇成溢牧師及香港道教聯合會主席梁德華道長共同發表聯合聲明，他們對示威者行徑感到痛心。

同時，他們提出四大訴求。他們呼籲香港市民抵制任何破壞法紀、損及和平及暴力傷害他人的行為，並呼籲所有人應以克己、理性、和平的手法表達意見。此外，政府、持不同立場及意見的人士，應放下執著，慎思自己的觀點，聆聽他人的聲音，盡快建立有效的溝通渠道，並以真誠的態度開展溝通。

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任何訴求不應與港人福祉相違背

各宗教領袖又認為任何訴求不應與港人的福祉相違背：「香港是我們的家園，執著己見和對立只會令社會撕裂，無助解決目前困局，亦違背港人福祉。」他們希望社會慎思淨慮，秉著開放、明智、包容及尊重的心，在溝通理解，顧己及人、尊重小我、共建大同的基礎上重新出發，同謀香港大眾的福祉，令香港重回和平共融的軌道。