【立法會衝擊】泛民見記者譴責林鄭　何君堯「亂入」：你哋係人渣

港府擬修訂《逃犯條例》引起民憤，至今爭議仍未平息，民陣昨日宣布（1日）七一大遊行有55萬人上街表達不滿，破過往七一遊行紀錄。同日，有示威者衝擊立法會，警方撤離後示威者進入立法會，及至警方於凌晨施放催淚彈，於短時間內清場。 泛民主派今日（2日）中午會見記者，民主派會議召集人毛孟靜譴責特首林鄭月娥，認為她將責任推在年輕示威者身上，又形容現時是「火山爆發」。民主黨主席胡志偉重申，林鄭只有全面撤回《逃犯條例》、成立獨立調查委員會才能解決問題。 在民主派發言期間，建制派議員何君堯突然在遠處向泛民大聲呼喊：「立法會比你哋搞到一塌糊塗，人渣！」

泛民主派今日（2日）中午時分見記者，民主派會議召集人毛孟靜譴責特首林鄭月娥，認為她將責任推在年輕示威者身上，又形容現時是「火山爆發」。民主黨主席胡志偉重申，林鄭只有全面撤回《逃犯條例》、成立獨立調查委員會才能解決問題。（張浩維攝）

泛民形容香港「火山爆發」 胡志偉冀林鄭認清問題本質

立法會大樓昨日（1日）遭示威者嚴重衝擊後，大樓內可謂滿目瘡痍。泛民主派今日（2日）中午會見記者，民主派會議召集人毛孟靜譴責特首林鄭月娥，批評林鄭試圖將民意逆轉，把責任推在年輕示威者身上，形容現在並非發生山火這麼簡單，而是「火山爆發」。她續指，民主派有時間，願意等待林鄭盡快給出誠意回應。

另外，民主黨主席胡志偉表示，示威者希望政府就「612事件」成為調查委員會，全面查清事實真相，但當局用語言藝術轉移視線，試圖令事情不了了之，他批評政府的門面功夫都是廢話，希望林鄭認清問題本質，問題是是全港市民不再相信政府，林鄭只有全面撤回《逃犯條例》才是回感市民，成立獨立調查委員會，才能解決問題。

民主派會議召集人毛孟靜譴責特首林鄭月娥，批評林鄭試圖將民意逆轉，把責任推在年輕示威者身上，形容現在並非發生山火這麼簡單，而是「火山爆發」。（張浩維攝）

公民黨郭家麒亦批評，林鄭一方面說要和政黨溝通了解民情，昨天卻拒絕民主派會面，批評她所說的都是「廢話」。他又說，造成立法會亂局的主因是政府沒有雙普選，建制派亦沒有反映民意。工黨張超雄則多謝一眾走出來的年輕人，因為若果市民沒有出來遊行，修例早已通過。他說，爭取公義的仗仍很長，希望大家齊齊整整繼續抗爭。

專業議政梁繼昌認為冰封三尺非一日之寒，解鈴還須繫鈴人，但政府一直未有處理好危機，如果當局在6月9日就出來道歉和撤回修例，浪費了的生命和衝突就不會發生。

議會陣線區諾軒表示，昨日的衝擊是暴力，但都不及建制派吃台灣殺人案的人血饅頭暴力，他希望大家認清暴力的本質。 他又批評，港澳辦此時譴責示威者暴力行為，猶如是不懂民情和區情的「人渣」，才是令香港年輕人走上絕路原因。人民力量陳志全希望市民不要只見到幾塊玻璃的破裂、死物的損毀，就忽視真正的議會暴力，直言立法會主席梁君彥和建制派沒資格批評示威者。