【立法會衝擊】學者：政府勿簡化為青年問題　忽略社會深層次矛盾

大批示威者於7月1日衝入立法會，令大樓設施嚴重損毀，特首林鄭月娥罕有地於7月2日凌晨4時見記者，譴責暴力行為，重申日後會加強與青年溝通。 有學者指出，政府不應將反《逃犯條例》爭議簡單歸納為青年問題。中大新聞與傳播學院院長李立峯指，政府忽略社會積累已久的怨氣、嚴重貧富差距等深層次問題，而推動修例過程不聽民意，亦並非只有年輕人反感。 中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，政府若繼續單向溝通是無補於事，「最大問題唔係用咩途徑聽，而係聽到佢哋聲音後，能唔能夠聽得入耳？會唔會有政治禁區？」

中大新聞與傳播學院院長李立峯指，政府不應將「反送中」爭議，簡單歸立為年輕人問題，忽略社會積累已久的怨氣、嚴重貧富差距等深層次問題。（資料圖片）

包圍警總有八、九成屬30歲以下年輕人



中大新聞與傳播學院院長李立峯自6月9日民陣遊行起，均在抗爭現場進行民調。李表示，初步數據顯示，6月9日及16日的兩次民陣大遊行，約一半參與者是30歲以下的年輕人；6月21日包圍灣仔警察總部當日，年輕人佔八至九成，而以他現場所見，當中不乏中學生。

李立峯認為，年輕人參與反《逃犯條例》行動的原因與其他參加者一樣，對政府推行修例過程中漠視民意反感，「有百萬人上街都唔聽。」他認為，年輕人一直不滿香港社會不公，政策向富人傾斜，對前景感暗淡，「唔係單憑自己努力就會得到一啲嘢，例如安居樂業」，但過去幾年問題均未有改善，積怨越來越強。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強則批評，若政府抱持單向的溝通模式，與年輕人建立溝通渠道亦是徒然，反而顯得「偽善」。（資料圖片）

社會深層次問題累積、怨氣​重 非僅青年問題

近日政府不斷強調日後施政要以青年為本，多放下身段聆聽年青人聲音。李立峯認為，政府不應將反《逃犯條例》運動單純歸因年輕人問題。他指，背後涉及政府管治態度偏聽、民間溝通機制失效、整體社會深層次問題未解決等，「唔係下下將青年問題拆出嚟講，例如社會有怨氣、各階層流動性低、嚴重收入不均等問題，固然對年輕人影響深，但亦是基本的社會問題。」李說：「你搞得掂社會問題，所謂嘅青年問題都解決咗一半。」

李認為，事態發展至今，即使林鄭與年輕人面對面溝通，亦無助解決問題，最重要是政府踏出第一步，成立獨立調查委員會，徹查整個反《逃犯條例》的來龍去脈，「如果你連委員會都唔肯成立，你仲講咩同民間、青年人溝通？」

北京應容許港府走中間路線

中大政治與行政學系高級講師蔡子強則批評，若政府採用單向溝通模式並設立政治禁區，與年輕人建立溝通渠道亦屬徒然，反而顯得「偽善」，「最大問題唔係用咩途徑聽，而係聽到佢哋聲音後，能唔能夠聽得入耳？會唔會有政治禁區？」蔡續指，政府若要切實回應到年輕人訴求，例如實行雙普選等，北京應要容許香港施政走中間路線，而非維穩路線，「即打壓所有反對力量、排斥反對聲音，如果唔係，咩都唔洗諗啦。」