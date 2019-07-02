【立法會衝擊】范徐麗泰：畀多一次機會林鄭月娥

反對《逃犯條例》修訂示威行動，昨晚（1日）引發首次示威者衝入立法會並進行破壞事件。前立法會主席范徐麗泰今日（2日）出席香港歷史博物館「現代化之路－－共和國七十年」展覽開幕典禮後，被問到關於近日連串風波，她稱相信現有監警機制，並希望市民能「畀多一次機會」特首林鄭月娥。 負責青年工作的民政事務局局長劉江華在活動後急步離開，未有回答問題。

范徐麗泰希望市民應「畀多個機會」特首林鄭月娥。（陳康智攝）

僅回歸後主席畫被毀 范太：或反映部分人戀殖

范徐麗泰在參觀展覽後，就近日風波作出回應。問及對於她在立法會內的主席肖像畫被示威者噴黑兼破壞有何感想時，范太形容「梗直小事一件、毋須緊張」。但她認為在只有英殖時期的立法會主席相片沒被破壞，加上有人在立法會中擺放英國國旗的情況，或反映部分人渴望回到英殖時代。她反問相關人士究竟希望做「二等公民」或特區政府下的「一等公民」。

在昨晚衝擊立法會行動中，示威者將回歸後三位立法會主席的肖像畫毀壞，其中范徐麗泰及現任主席梁君彥的面部被噴黑，而上任主席曾鈺成的肖像畫最終亦被扯到地上；惟回歸前兩位立法局主席施偉賢爵士及黃宏發的肖像畫沒有被毀。

范徐麗泰（上）及梁君彥（下）的主席肖像畫被毀。（資料圖片／羅家晴攝）

+ 14 + 13 + 12

斥指控警方用「空城計」是「欲加之罪」

提到坊間有人希望就警權成立獨立調查委員會時，范徐麗泰則反問為何要針對警方，她認為參與立法會衝擊事件的議員更應受到調查。范太稱昨日警方只是「唔畀你入去」，並且認為現有機制已經足夠。談到上月12日的大型警民衝突時，范太突然情緒激動，表示某些地方和電台選擇性只播放警方驅趕示威者的畫面，質疑「係咪公道呀、問下良心啦」，並痛斥部分人只因自己情緒，令香港其他市民受罪。

問到關於有人質疑警方面對有人闖入立法會時用「空城計」的說法，范徐麗泰以「欲加之罪 何患無辭」八字反駁，認為部分人士不應只針對警方，對警方連日的指控並不公道。