【立法會衝擊】《新聞聯播》：香港法治不容挑戰　絕不能容忍暴力

反對修訂《逃犯條例》的示威浪潮在周一（1日）香港回歸22周年之日演變為衝擊立法會大樓，內地官媒《央視》在周二（2日）的新聞聯播中發表快評，強調香港的法治不容挑戰，「如果慫恿、縱容這樣的暴行，那就是對香港法治精神的褻瀆，是對一切守法公民的公然挑戰，一定會將香港推向無法無天的境地，嚴重損害全體港人的根本利益」。

評論指，周一是香港回歸祖國22周年紀念日，「就在這個特殊的日子，一些極端分子衝進立法會大樓，肆意打砸破壞，在莊嚴的立法機構上演的這一幕世所罕見，也遭到了香港社會各界人士的同聲譴責」。

《央視》在《新聞聯播》中發表快評，強調香港的法治不容挑戰。（影片截圖）

評論認為，法治作為香港社會的核心價值，是維護和保障香港持續穩定繁榮的重要基石，只有在遵守法治的基礎上才能行民主之實，違背法治精神的民主只會走向極端，進而產生暴力，「這種在立法會大肆破壞的暴力行為已經超越了正常的遊行示威活動，是明目張膽的違法犯罪，嚴重擾亂了香港的社會秩序，對此，絕不能容忍」。

評論重申，香港回歸後，廣大居民在「一國兩制」和基本法下享有「廣泛的民主權利」和「前所未有的自由」，香港保持繁榮穩定，正在融入國家發展大局的過程中更是逐步解決面臨的許多發展難題，實現自身更好的發展，「我們對香港的未來充滿信心」。

（新聞聯播）