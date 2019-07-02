元朗聖恩幼稚園21名學童患手足口病　衛生署：活躍程度處高水平

衞生署衞生防護中心今（2日）表示，正調查元朗朗屏邨聖恩幼稚園爆發的手足口病個案，涉及21名學童，年齡介乎3至6歲。署方指，學童於上月22日起出現口腔潰瘍、手或腳現紅疹和發燒等病徵。全部人均已求醫，無需入院，現時情況穩定。

衞生署衞生防護中心表示，根據最新監測數據顯示，本地手足口病活躍程度正處於高水平。（資料圖片）

受影響的21名學童包括11男10女，年齡介乎3至6歲，分別就讀K1至K3的上午、下午及全日班。學童自6月22日起出現口腔潰瘍、手或腳出現紅疹和發燒等病徵。全部人均已求醫，其中18人求診私人診所、1人求診普通科門診、1人求診博愛醫院急診室，1人仍在了解詳情。

衞生防護中心人員已實地視察該校，對其衛生情況滿意，無需停課。中心亦提供相關感染控制和預防措施的建議，並作醫學監察。中心正繼續調查個案。

元朗朗屏邨聖恩幼稚園爆發的手足口病個案，涉及21名學童，年齡介乎3至6歲。（網上圖片）

高峰期一般為5月至7月

衞生防護中心發言人指，手足口病是常見於兒童的疾病，成人個案偶有發生，通常由腸病毒如柯薩奇病毒及腸病毒71型引起。臨床病徵包括手掌、腳掌，以至身體其他部分如臀部及大腿，出現斑丘疹或水疱，口腔亦可能出現水疱及潰瘍。亦有病人主要在口腔後部出現疼痛潰瘍，即疱疹性咽峽炎，而手腳沒有紅疹。

發言人又指，手足口病全年均會出現，高峰期一般為5月至7月，10月至12月亦可能出現較小型高峰期。根據最新監測數據顯示，本地手足口病活躍程度正處於高水平，呼籲家長及學校、院舍需時刻注意個人和環境衛生。