5個月男嬰感染侵入性腦膜炎雙球菌　潛伏期無外遊　情況嚴重

衞生署衞生防護中心今日（23日）調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案。病人為一名過往健康良好的5個月大男嬰，他自本月19日起出現發燒，並於翌日出疹和抽搐，他於同日被帶往一私家醫生求醫，其後到大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室，及後轉送威爾斯親王醫院兒科深切治療部接受進一步治療。

防護中心指，經化驗後，男嬰的腦脊液證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為流行性腦膜炎，現時情況嚴重。此外，男嬰於潛伏期內沒有外遊，他的兄長最近曾出現上呼吸道感染病徵，並已求醫，其他家居接觸者至今沒有出現病徵，衞生防護中心的調查仍在進行中。

防護中心續指，流行性腦膜炎是經由直接接觸帶菌者或受感染者的飛沫傳播。此外，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物，包括口鼻分泌物而傳播。潛伏期由2至10日，一般為3至4日。當細菌入侵血液，腦膜炎雙球菌血症或包圍腦部及脊髓的內膜，可引致嚴重病症。

防護中心指出，腦膜炎雙球菌感染是一種嚴重的疾病，病人須盡快接受抗生素治療。要預防腦膜炎雙球菌感染，要常用梘液和清水正確洗手，尤其在雙手被呼吸道分泌物污染時，如打噴嚏後；當雙手沒有明顯污垢時，可用酒精搓手液潔淨雙手；此外，打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，用紙巾包裹痰涎，棄置於有蓋的垃圾桶內，並即時洗手，避免到人多擠迫的地方及避免與出現發燒或劇烈頭痛病徵的病人作親密接觸。