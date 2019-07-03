【立法會衝擊】胡志偉批林鄭語言偽術難掩飾無能　籲放下個人面子

《逃犯條例》修訂引發的示威行動持續近一個月，在回歸日更演變成衝擊立法會，造成嚴重破壞，特首林鄭月娥及不同界別人士均嚴厲譴責暴力行為。民主黨主席胡志偉認為，衝擊事件源於政府遲遲不回應社會訴求，令年青人感到失落及絕望，他直言林鄭月娥的語言偽術，無法掩飾其無能及冷血，希望她考慮是否需要下詔罪己，但在下台前，應先處理好爛攤子。

胡志偉認為衝擊事件源於政府遲遲不回應社會訴求。（資料圖片）

促林鄭考慮下詔罪己

胡志偉今早(3日)出席港台節目《千禧年代》時表示，有年青人衝擊法會，源於透過和平理性手段表達撤回修例的訴求，卻得不到回應，政府堅持不用撤回字眼，令年青人感到失落及絕望；又認為以硬件上的損失遮蓋追究政府的管治問題，是本末倒置。他又說，林鄭月娥的語言偽術無法掩飾其無能及冷血，只懂譴責暴力行為，希望她能檢視個人態度及管治錯誤，考慮是否需要下詔罪己。

鍾國斌表示，對於示威者衝擊立法會的行為感到心情沉重、傷心。（資料圖片）

鍾國斌：料議會需半年時間修復

出席同一場合的鍾國斌表示，對於示威者衝擊立法會的行為，感到心情沉重、傷心，認為百分百需要強烈譴責。

他說，立法會目前已變得慘不忍睹，認為一個議會被破壞會造成不少後遺症，估計至少需要半年時間修復，同時不少議案無法討論，衝擊事件也破壞香港施政形象，質疑「（示威者）係咪需要去到咁盡？」他又表示，相信政府的運作在未來一年會原地踏步，因為政府並無好好保護立法會，議案亦無機會通過。

胡志偉認為，立法會可先行把有時間逼切性、爭議性較小及需要撥款的議案先覓地方開會解決，而非停擺議會令撕裂更嚴重。

對於社會撕裂不斷，胡志偉認為林鄭在回歸酒會上表示會加強多方溝通，但直言不能偏聽，必須兌現承諾及回應社會五大訴求。鍾國斌表示，今次社會運動造成的社會撕裂比佔中更嚴重，希望政府先行第一步，聆聽社會聲音。

聽眾同情林鄭處境：她都好辛苦，但得到甚麼？

聽眾黎小姐認為《逃犯條例》修訂是好法例，而非惡法，並十分同情林鄭處境，「佢都好辛苦，但得到咩？你哋有無諗撐警人士感受？」

胡志偉回應指，「走上街人士感受就唔需要理會？」他並解釋指內地沒有司法獨立，市民希望活於一個免於恐懼的社會。

他認為，獨立調查委員會有助解決當前政治困局，全面審視事件及向政府提交建議。鍾國斌則指，年青人不應用粗暴手段表達訴求，而是令中央明白一國兩制是好機制。