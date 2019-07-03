【立法會衝擊】O記拉畫家涉強闖立會　7.1上午衝突拘12人最細14歲

七一衝擊立法會，警方拘捕首名闖入立法會大樓的衝擊者，為31歲佔旺「畫家」潘運瑭，涉嫌「強行進入」等四項罪名，另就7月1日上午發生的衝擊事件，警方目前共拘捕12人。

31歲潘運瑭涉「強行進入」被捕

警方表示，就示威者於6月12日包圍警察總部及7月1日衝擊及強行進入立法會綜合大樓，有組織及三合會調查科人員經深入調查後，今日（3日）上午在展開行動，在旺角拘捕一名31歲姓潘本地男子，涉嫌「襲警」、「刑事毀壞」、「在公眾地方行為不檢」及「強行進入」，現正被扣留查。

據了解，被捕姓潘男子是佔旺「畫家」潘運瑭。

71上午衝擊行動拘捕12人 最細14歲

此外，就7月1日早上在立法會綜合大樓一帶衝擊事件，共拘捕11男1女，年齡介乎14至36歲，涉嫌「藏有攻擊性武器」、「非法集會」、「襲警」、「妨礙警務人員執行職務」及「違反《１９９５年飛航（香港）令》」等罪行。而就6月30日中區舉行的公眾集會期間發生的多宗案件，共拘捕5男1女，年齡介乎20至72歲，涉嫌「藏有攻擊性武器」、「襲擊致造成身體傷害」、「普通襲擊」及「在公眾地方打架」。

「畫家」潘運瑭被警方拘捕。

立法會議員林卓廷與保安了解情況。（鄧柏良攝） 整座立法會大樓成「犯案現場」 議員不能長時間逗留 立法會議員林卓廷今（3日）早上9時許返回立法會大樓，惟除議員外，其他職員則未能進入立法會，而議員亦不能長時間逗留在立法會大樓內。林卓廷指，事發當晚（7月1日）他在立法會大樓內勸喻示威者離開，其間因大樓停電，因此民主黨位於9樓辦公室的讀卡器未能運作，加上門鎖未有被撬過的痕跡，相信未有人闖入及破壞。林卓廷希望警方完成搜證後能盡快解封大樓，甚至能先解封示威者未有進入的樓層，以免影響議員辦事處的運作。

議助黃之鋒再被拒入立法會。（鄧柏良攝）

（鄧柏良攝） 議助黃之鋒進入立法會再被拒 早上10時，多名港燈公司職員進入立法會大樓檢查電力供應。而大樓內外均安排軍裝警員當值。至早上11時，黃之鋒以區諾軒議員助理身份欲進入立法會被拒，佢原本打算內進取回私人物品。他形容警察接管立會大樓後，尤如新警察總部，不明六樓以上未受破壞，為何拒絕議員助理內進辦工。黃之鋒稱，不同政黨都指其辦事處並未有示威者闖入，他希望警方能盡快解封議員辦事處樓層，以方便職員工作。 黃之鋒昨（2日）亦遭警方拒進入立法會。警員指議員助理需有議員陪同才能進入，在旁的立法會議員梁繼昌道可陪同黃之鋒內進，惟警員以黃並非梁繼昌辦事處的職員為由拒絕。

建築工人抵立法會開始維修工作。（鄧柏良攝） 至中午時間，有警員坐車進入立法會「煲底」位置，手持紙皮及工具入內。有建築工人抵立法會，陸續將木條架於議員入口2，未完全爆裂的玻璃底，相信將其固定。其後又有大批機動部隊警員於「煲底」翻起雜物搜證，有組織罪案及三合會調查科探員則站在旁邊。警方其後檢走部分磚頭、鐵通、氫氣罐、漂白水樽，𨰹證科在場拍攝。及至晚上8時許，警方解封「煲底」位置，但保安隨即進行圍封，警員在外圍巡邏。

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其間探員進行指模鑑證丶DNA鑑證丶三維激光掃描等全方位搜證。（「香港警察 Hong Kong Police」 fb圖片）

O記探員立法會搜證 出動3D激光掃描

昨日（7月2日）警方有組織及三合會罪案調查科，鑑證科聯同政府化驗所人員，立法會大樓內進行搜證。其間探員進行指模鑑證丶DNA鑑證丶三維激光掃描等全方位搜證。可見探員於大樓的玻璃及議員枱面等位置，進行搜證工作。警方表示，對於所有非法行為，必定會跟進到底，並將暴徒繩之於法。

據了解，凡於複雜的罪案現場，警方會使用政府化驗所的3D激光掃描儀作科學鑑證及紀錄現場損毀情況，尤如以虛擬實境（VR）的效果呈現罪案現場，幫助日後進入法律程序之用。於2016年6月發生的迷你倉奪命火調查中亦曾使用過3D激光掃描儀。

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7.1示威者衝立法會 大樓多處遭受衝擊​

事發在七月一日，大批示威者衝入立法會，其間有人用噴漆弄污牆身及區徽。立法會內多處遭受衝擊，包括立法會主席梁君彥的掛牆照片，被示威者掉在地上及用腳踐踏。昨日（7月2日）立法會被警方定為「罪案現場」封鎖，多個出入口有警員駐守。其後探員於立法會帶走大批證物，包括頭盔，紙皮，以及懷疑與衝突有關的鐵網，其中一塊鐵板染有血迹。