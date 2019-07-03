補習名師Kris Lau涉取試題　劉要換律師未答辯　官只准案押後4周

現代教育英文科補習名師Kris Lau (劉冠華)，涉嫌串謀前學生兼時任考評局閱卷助理，以收取文憑試保密資料，案件今（3日）於西九龍裁判法院再提訊。Kris Lau表示轉聘馬維騉大律師，並申請將答辯押後6星期。裁判官則指案發時間為2017年，不滿至今仍未答辯，只准押後4周至下月1日。兩被告繼續保釋。

被告劉冠華被控串謀收受利益罪名。（林樂兒攝）

被告依次為劉冠華（43歲）及黃子軒（19歲）。兩人共同被控一項串謀代理人接受利益罪，指劉於2017年4月17日至5月13日期間，用1000元報酬串謀身為考評局評卷助理的黃，以向劉披露2017年香港中學文憑試英國語文科卷三（聆聽及綜合能力）的機密資料。

控方已準備好答辯

控方表示準備好答辯，但劉冠華有事項要申請。辯方謂，劉決定延聘馬維騉大律師，但交接時發現有文件需向控方索取，遂申請將案件押後6星期。

裁判官則指案件於2017年發生，被告去年遭檢控，不滿至今仍未作答辯。控方謂，上次提堂撤回了兩項不誠實取用電腦罪，辯方稱欲與她商討，但整個月也沒收到消息，周二才得悉劉擬轉換大狀之事。她又認為押後太久對次被告亦欠公道，次被告則指沒此困擾，不反對押後。劉的代表補充，早前押後是為了等候終審法院就協和案「不誠實取用電腦」罪的判詞。

官指案發已快近3年

裁判官指，若被告不認罪，則要作審前覆核，又要排期聆訊，可能要待明年才開審。她質疑，屆時與案發已隔3年，被告及其他證人或不太記清事件，「唔通睇住份口供（紙）畀口供咩？」她又不解轉換律師對答辯有何影響。裁判官最終將案件押後4周至下月1日作答辯，並要求控辯雙方準備好法律代表及證人的日誌。

控方透露或會傳召18位證人，當中有2名現代教育的職員，控方主要依賴考評局職員之證供。

案件編號：WKCC3328/2018