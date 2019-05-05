浸大調查指部份自稱有機蔬菜樣本含農藥超標　有菜檔貼出過期認證

香港浸會大學香港有機資源中心今日（5日）公布《香港蔬菜之除害劑殘餘研究報告》，發現在60個蔬菜樣本中，約四成被驗出含除害劑殘餘，當中一個購自黃大仙區樂富街市的本地自稱有機莧菜，以及購自荃灣區楊屋道街市的內地菜心，分別超標一倍及一成。中心表示，一般食用情況下不會對健康構成即時不良影響，但對小童影響較多，呼籲消費者謹慎選擇蔬菜，減低從膳食中攝取過量除害劑。

香港有機資源中心發現，約七成蔬菜樣本被驗出含除害劑殘餘，其中兩個超出香港標準。（資料圖片）

香港有機資源中心去年9月至11月期間，在本港17區的濕街市、街舖、有機商店及有機農墟收集60個蔬菜樣本，包括菜心、白菜及莧菜檢測。結果顯示，60個樣本均不含重金屬污染，但43個樣本被驗出含除害劑殘餘，其中兩個超出香港標準。

購自黃大仙區樂富街市的本地自稱有機莧菜，其「氯氰菊酯」殘餘含量為每公斤4.02毫克，超出香港允許最高殘餘限量（每公斤2毫克）的一倍。而購自荃灣區楊屋道街市的內地常規菜心，「敵百蟲」殘餘含量為每公斤0.11毫克，超出香港允許最高殘餘限量（每公斤0.1毫克）的一成。另購自中西區士美非路街市的本地常規菜心，其「敵百蟲」殘餘含量為每公斤0.1毫克，達本港標準上限。

中心表示，氯氰菊酯可引致抽搐、痙攣、噁心、嘔吐甚至昏迷等症狀；進食敵百蟲會刺激進食者得神經系統，令其心律不正、昏迷，也有機會因大腦受損而引致神經錯亂或癱瘓。根據世衛標準，成人及小童每天需分別進食2.1斤及0.5斤的敵百蟲超標的常規菜心；或分別進食0.6斤及0.1斤氯氰菊酯超標的莧菜樣本，才會超標，一般食用不會對健康構成即時不良影響。中心建議消費者謹慎選擇蔬菜，避免偏食某類型蔬菜，減低從膳食中攝取過量除害劑。

此外，中心亦調查547個菜檔，有62個售賣自稱有機及認證有機蔬菜，當中能出示有機認證的菜檔只有22個，聲稱有機蔬菜的菜檔有37個。中心指出，曾在九龍城街市發現有菜檔展示自行影印、無效的有機認證證書，而尚德街市、九龍城街市及香港仔大道有三個菜檔於檔口內張貼已過期的有機認證證書。中心提醒，認證有機菜檔必須展示認證證書有效的正本或副本，或於獨立包裝上或菜檔內顯示其認證標誌，才可認證有機名義出售有機產品。